iPhone SE 3 má za sebou první testy odolnosti. Jak si novinka vede?

Ačkoliv se nová generace iPhonu SE prodává teprve pár dní, už má za sebou první likvidaci v rámci testů odolnosti. O ty se postarala konkrétně firma Allstate Protection Plans, která testuje prakticky veškerou uživatelsky zajímavou elektroniku z hlediska její odolnosti. A nutno podotknout, že Apple mezi ní svým SE 3 rozhodně ostudu neudělal.

Pokud máte představení iPhonu SE 3 stále v živé paměti, možná si vzpomenete na slova Applu o tom, že u něj nasadil dosud nejpevnější sklo, jaké kdy bylo ve smartphonu použito a to jak na přední straně, tak i na té zadní. Paradoxem je přitom to, že telefon i přesto nedisponuje ochranou Ceramic Shield, která má u iPhonů 12 a 13 za cíl zvýšit jejich odolnost, byť tedy jen displeje, před rozbitím. Jak se nicméně zdá, i na “nejpevnějším skle”, jak jej Apple hrdě nazývá i na svém oficiálním webu, přeci jen něco bude. Test totiž začal pádem ze zhruba dvou metrů na chodník a to displejem dolů, přičemž ten telefon přežil jen s drobnými oděrkami, avšak bez jakéhokoliv prasknutí. V tomto směru se tedy zcela vyrovnal iPhonům 12 a 13, což dokázal následně i při pádu z totožné výšky na bok.

Osudným se iPhonu SE 3 staly až pády na záda, které již neustál. Hned při prvním pádu zhruba ze dvoumetrové výšky totiž zadní sklo prasklo, byť je tu třeba dodat, že se mohlo jednat jen o dílo náhody. Nicméně iPhony 12 a 13 pády na záda ustály a jsou tedy z hlediska odolnosti lepší. Jak velký vliv na to má jejich konstrukce, váha či právě výše zmíněné štěstí je nicméně v současnosti velkou neznámou. Ať tak či onak, spoléhat na odolnost je ve výsledku stejně nesmysl a je proto vždy lepší opatřit telefon krytem, který riziko potenciálního poškození sníží.