Recenze nabíjecích kabelů TACTICAL: Kvalita, odolnost a rychlost za skvělou cenu

Nabíjecí kabel je dle mého názoru příslušenství, které většina lidí začne řešit až ve chvíli, kdy ten původní přestane fungovat. Do té doby je to „prostě kabel“, jenže jakmile si jednou zvyknete na něco odolnějšího, rychlejšího a celkově lépe zpracovaného, návrat zpátky už moc nedává smysl. A přesně to je případ kabelů Tactical, které jsem měl možnost delší dobu testovat.
Konkrétně šlo o dvě řady – Tactical Fast Rope Aramid 2.0 a Tactical Fat Man 2.0. Na první pohled přitom cílí na trochu jiný typ uživatele, ale jedno mají společné. Snaží se nabídnout maximum odolnosti a spolehlivosti bez toho, aby člověk musel sahat hluboko do kapsy. Pojďme se na ně tedy podrobněji podívat.
Tactical Fast Rope Aramid 2.0
Začněme kouskem, který je dle mého o chlup zajímavější. Tím je model Fast Rope Aramid 2.0, který když vezmete do ruky a hned víte, že něco vydrží. O tom ale až později. Tactical ho nabízí ve dvou verzích, konkrétně USB-C/USB-C a USB-A/USB-C, přičemž rozdíly nejsou jen v konektorech, ale i v samotném maximálním podporovaném výkonu.
USB-C varianta zvládá nabíjení až 100 W a datový přenos o rychlosti až 10 Gb/s, takže bez problémů utáhne nejen iPhone nebo iPad, ale klidně i MacBook. USB-A verze je o něco skromnější, konkrétně nabídne maximálně 15 W a 5 Gb/s, což ale na běžné nabíjení telefonu bohatě stačí.
Co ale dělá tenhle kabel zajímavým, je jeho konstrukce. Uvnitř najdete aramidové vlákno, které se běžně používá třeba v neprůstřelných vestách, takže odolnost proti ohýbání a opotřebení je na úplně jiné úrovni než u klasických kabelů. K tomu připočtěte nylonové opletení a hliníkové konektory, které působí opravdu bytelně, a dostanete kombinaci, která snese i méně šetrné zacházení. Díky úpletu je pak za mě tento kabel i vizuálně opravdu hezký.
Pokud vás pak zajímají mé dojmy z testování, v praxi se mi líbilo hlavně to, že kabel drží tvar, nezamotává se a zároveň nepůsobí zbytečně tuhým dojmem. Naopak je v ruce i přesto, že by měl být opravdu velmi odolný, opravdu příjemný. Navíc potěší i drobnosti jako silikonový pásek pro snadné sbalení, což je detail, který oceníte hlavně na cestách. Z hlediska nabíjení pak není co vytknout, přičemž papírovým specifikacím odpovídají i přenosové rychlosti u obou modelových řad. Jedná se tedy o kabel, na který je po všech směrech spoleh.
Tactical Fat Man 2.0
Pokud Fast Rope působí jako „odolný kabel“, Fat Man 2.0 jde ještě o kus dál. Už samotný název ostatně napovídá, že tady se na subtilnost moc nehraje. Kabel má totiž masivní silikonové tělo o tloušťce 6 mm, které je navržené tak, aby vydrželo opravdu hodně.
Stejně jako u Fast Rope, i tady jsou k dispozici dvě varianty – USB-C/USB-C a USB-A/USB-C. Výkonově se pak bavíme o 15 W u USB-A verze a o 60 W u USB-C verze, takže i zde je při výběru třeba zohlednit, co vlastně chcete daným kabelem nabíjet. Na rozdíl od Fast Rope ale Fat Man sází spíš na maximální odolnost než na extrémní datové přenosy, protože využívá standard USB 2.0 a tedy nabízí přenosovou rychlost až 480 Mb/s. Říkám si však, jestli je v dnešní době vůbec přenosovou rychlost
V reálném používání je Fat Man přesně ten kabel, který hodíte do batohu, auta nebo klidně necháte někde „na pevno“ a víte, že přežije prakticky cokoliv. Silikonový povrch je příjemný na dotek, netřepí se a hlavně odolává věcem, které by běžný kabel dávno vzdaly. S trochou nadsázky se mi skoro až chce říci, že s k němu můžete chovat opravdu nehezky, ale on vás přesto absolutně nezradí, což se třeba právě v mém batohu, kde zaujal místo univerzálního cestovního doplňku, naplnilo dokonale.
Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že kvůli své robustnosti není tak skladný jako Fast Rope a nepůsobí tak elegantně, což ale ve výsledku ani není jeho cílem. Tohle je kabel do nepohody, na který je prostě spoleh, o což mu jde především.
Resumé
Tactical se u svých kabelů vydal poměrně jasnou cestou a je to za mě jedině dobře. Fast Rope Aramid 2.0 je skvělá volba pro každodenní použití, kdy chcete kombinaci rychlosti, odolnosti a univerzálnosti. Bez problémů zvládne všechno od iPhonu až po notebook a přitom vydrží víc než běžné kabely. Fat Man 2.0 pak dává smysl ve chvíli, kdy je pro vás prioritou maximální odolnost a neřešíte každý gram nebo milimetr. Je to kabel, který si klidně vezmete do terénu, na stavbu nebo do auta a nebudete mít strach, že ho za pár měsíců vyhodíte.
A co je na tom všem možná nejzajímavější, Tactical tohle všechno nabízí za cenu, která rozhodně nepůsobí prémiově, v čemž je jejich další velká síla. Koupit něco, co vydrží, funguje a přitom vás to nebude finančně bolet totiž potěší snad každého. Za sebe tedy tyto kabely s klidným svědomím doporučuji.