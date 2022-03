Apple TV+ zřejmě brzy předstihne HBO Max v počtu diváků

Může se to zdát skoro až neuvěřitelné, ale dle průzkumu renomované společnosti JustWatch tomu tak skutečně je. Tak přesně takto by se dal bez jakékoliv nadsázky zhodnotit nový výstup analytiků z výše zmíněné společnosti, kterým se podařilo zjistit, že zatímco v minulosti hojně kritizovaná Apple TV+ zvládá v poslední době růst, oblíbené HBO Max, které vzniklo z HBO GO, pomalu upadá a to i přesto, že toho nabízí skutečně mnoho zajímavého.

Z dlouhodobého grafu JustWatch vyplývá, že se službě Apple TV+ daří zhruba od října loňského roku pozvolna růst, přičemž v současnosti by měla držet zhruba 5,6% podíl na trhu, kterému jinak kraluje Netflix. Loni v létě sice Apple TV+ zakolísala a spadla pod 5 % kvůli zkrácení bezplatné zkušební době, ale poté se dokázala vrátit zpět, ba co víc, díky z hlediska nových filmů a seriálů silnému podzimu se dostala na nejlepší čísla, které kdy služba zaznamenala. Naopak HBO Max zhruba od listopadu pozvolna padá a to i přesto, že v posledních týdnech dorazilo i na celou řadu evropských trhů v čele s tím naším. Podtrženo, sečteno – v současnosti by mělo disponovat zhruba 7% podílem s tím, že se pravděpodobně ještě propadne. Je proto dost možné, že se nakonec v dohledné době dostane podílově právě pod Apple TV+.

Bude extrémně zajímavé sledovat, jak se zejména Apple TV+ do budoucna vyprofiluje, potažmo zda udrží svůj růst. Ten je sice velmi pozvolný, na druhou stranu se však sluší dodat, že Apple vsází jen na vlastní originální obsah, čímž se odlišuje od veškeré konkurence. Tato cesta je pro něj sice v současnosti velmi trnitá, pokud se mu však podaří vyrůst právě na originálním obsahu bude to pro něj do budoucna znamenat to, že pokud budou lidé chtít obsah z Apple TV+ konzumovat, nezbude jim nic jiného než si ji předplatit na rozdíl třeba právě od Netflixu a HBO Max, jejichž obsah běží z velké části i v televizi či kinech.