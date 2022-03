Jeden z hlavních dodavatelů Applu znovu uzavřel kvůli COVID-19 fabriky

Pandemie onemocnění COVID-19 ještě bohužel stále neřekla své poslední slovo. V některých zemích ve světě totiž nabírá onemocnění opět na síle, což se nyní projevilo i na fungování jednoho z hlavních dodavatelů Applu, společnosti Foxconn. Ta pro něj v minulosti vyráběla vlajkové produkty ve formě iPhonů či iPadů.

Zdrojům portálu Bloomberg se podařilo zjistit konkrétně to, že musel Foxconn kvůli nákazám svých zaměstnanců nemocí COVID-19 v kombinaci s nařízením vlády zastavit hned dvě své fabriky ve Shenzenu, čímž by měl dostat nákazu na těchto místech pod kontrolu. Ani jedna z těchto fabrik naštěstí nebyla příliš velká, díky čemuž byl výrobce jejich produkci schopen krátkodobě operativně přemístit do svých dalších fabrik, které pomohou jejich uzávěru nyní pokrýt. Ta má navíc trvat jen do 20. března, takže to pro “zaskakující” fabriky nebude představovat větší problém.

Jelikož se Foxconnu podařil problém vyřešit poměrně hravě a zároveň se v současnosti nenachází v žádné masové výrobní sezóně podobné například létu a podzimu, kdy se v jeho fabrikách připravuje nové generace iPhonů. nepředstavuje pro Apple uzavření jeho fabrik žádné velké riziko. Je nicméně třeba dodat, že pokud by měl výrobce podobné trable řešit například právě v létě či na podzim, mohlo by to být pro Apple kritické a klidně by se mohlo stát, že by se dokonce až posunulo odhalení nových iPhonů. Snad tedy bude v nadcházejících měsících situace klidná,