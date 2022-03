Dostupnost iPhonů se nezhorší, hlavní dodavatel Applu po covidu opět otevírá své fabriky

Applu zřejmě spadl pořádný kámen ze srdce. V době, kdy světu odhalovalo iPhone SE 3, totiž musel zároveň řešit uzavření fabrik jednoho ze svých hlavních dodavatelů z důvodu šíření COVID-19. Problém se však evidentně podařil podchytit v zárodku, díky čemuž nyní fabriky opět spouští provoz a vrací se do původního režimu.

Dvanáct dní. Tak přesně tak dlouho stály fabriky v čínském Shenzenu společnosti Foxconn, která s Applem dlouhodobě spolupracuje na kompletaci iPhonů. Ačkoliv ani samotné vedení továrny při jejím zavírání nevědělo, na jak dlouho celá záležitost vypadá, jelikož se nemoc mezi zaměstnanci poměrně rychle šířila, zdroje asijského portálu Nikkei se nechaly slyšet, že včasné uzavření fabrik umožnilo Foxconnu nyní obnovit provoz takřka do starých kolejí. Nějaká omezení sice tedy ve výrobě ještě přetrvávají, nicméně už jen to, že v určité formě běží je pro výrobce a potažmo samotný Apple skvělou zprávou. iPhony SE 3 jdou totiž dle všeho na dračku a silná je rovněž poptávka i po iPhonech 13 (Pro). Jakýkoliv výpadek by tak mohl ve výsledku znamenat strmé prodloužení dodacích dob, jelikož za dobu odstávky by se objednávky na telefony nakupily.

Pro Apple je velmi pozitivní i fakt, že čínské fabriky již dokáží pandemii koronaviru velmi solidně zvládat, což je pro něj příslibem k tomu, že výroba produktů niž nebude drhnout tak, jak drhla v roce 2020 a částečně i 2021. To však samozřejmě platí jen pro případ, že se pandemie opět nevymkne kontrole a nedolehne na svět silou, se kterou nebude možné jen tak manipulovat.