Apple začal zkoumat, zda dokáží Apple Watch odhalit COVID-19

Apple Watch toho dokáží v souvislosti se zdravím svých uživatelů rozpoznat již poměrně dost. Applu však jejich nynější schopnosti zcela evidentně nestačí, jelikož nyní konečně zahájil studii, jejímž cílem je zjistit, zda dokáží jeho hodinky odhalit bez jakýchkoliv externích senzorů a podobných věcí COVID-19 či jiná onemocnění respiračního charakteru.

Že má Apple v plánu zjistit, zda dokáží Apple Watch odhalit COVID-19, ví svět už od září loňského roku, kdy tuto vizi na své Keynote oficiálně oznámil. Až nyní se však konečně rozhoupal k její realizaci, která zahrnuje úzkou spolupráci s washingtonskou univerzitou a projektem Seattle Flu Study, ale i zapojení se běžných jablíčkářů, byť těch žijících v USA. Uživatelé, kteří se do studie zapojí, budou muset kromě povolení pro sběr jejich zdravotních dat čas od času odpovědět i na nejrůznější zdravotní otázky v dotaznících, které jim bude Apple ve spolupráci se zdravotními experty zasílat. V případě, že uživatel zapojený do studie onemocní nemocí COVID-19 či jiným respiračním onemocněním, bude mu zdarma poskytnut domácí rychlotest pro zjištění dalších potřebných informací s tím, že ty bude následně pravidelně poskytovat Applu.

Studie by měla trvat zhruba šest měsícům s tím, že na jejím konci by měli vědci zvládnout odpovědět na otázku, zda jsou Apple Watch skutečně schopné odhalit COVID-19 či jiné respirační onemocnění. První nezávislé testy sice naznačily, že by to pro hodinky neměl být díky rozpoznatelným změnám na srdeční aktivitě problém, avšak vzhledem k tomu, že se jednalo o testy relativně krátkodobé, je potřeba je prověřit právě obsáhlejší studií řízenou Applem. Pokud by pak hodinky skutečně COVID-19 dokázaly rozpoznat, je velmi pravděpodobné, že by je to Apple v budoucnu naučil v některé z aktualizací nativně.