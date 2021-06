Covid Pas: Jak jej získat a nahrát do mobilu?

Covid Pas bude zřejmě ještě pěkných pár týdnů, ne-li měsíců jednou z mála vstupenek k relativně normálnímu životu bez koronavirových omezení. Pokud jej už v digitální formě vlastníte i vy, jelikož máte za sebou vakcinaci – a to jak částečnou pomocí jedné dávky, tak celou po dvou dávkách -, testování či prodělanou nemoc, není nic jednoduššího, než si jej nahrát do svého telefonu a mít jej tak neustále po ruce pro potřeby prokázání se například v restauracích, při cestování do zahraničí a tak podobně. Že nevíte, jak na to? Nevadí, v následujících řádcích vám poradíme.

Covid Pas jako obrázek

Jděte na webové stránky ocko.uzis.cz Přihlaste se buď pomocí své eidentity, nebo skrze číslo pasu, rodné číslo, mail a telefon (druhá možnost je rychlejší, takže bych doporučil tu). Jakmile se přihlásíte do očkovacího portálu občana na svůj profil, sjeďte mírně dolů na sekci Vakcinace a tapněte na Očkovací certifikát Otevře se vám v prohlížeči váš očkovací certifikát (nebo testovací certifikát) Nyní už stačí jen udělat screenshot, který se vám automaticky uloží do fotogalerie. Pokud chcete screenshot certifikátu rychle při ruce, označte si jej jako oblíbený srdíčkem, abyste jej měli ve stejnojmenné složce.

Fotogalerie Ockovaci certifikat 11 Ockovaci certifikat 10 Ockovaci certifikat 9 Ockovaci certifikat 8 +3 Fotek Ockovaci certifikat 7 Ockovaci certifikat 6 Vstoupit do galerie

Covid Pas v PDF

Jděte na webové stránky ocko.uzis.cz Přihlaste se buď pomocí své eidentity, nebo skrze číslo pasu, rodné číslo, mail a telefon (druhá možnost je rychlejší, takže bych doporučil tu). Jakmile se přihlásíte do očkovacího portálu občana na svůj profil, sjeďte mírně dolů na sekci Vakcinace a tapněte na Očkovací certifikát Otevře se vám v prohlížeči váš očkovací certifikát (nebo testovací certifikát) Klepněte na ikonku pro sdílení Sjeďte níže a zvolte Uložit do Souborů Uložte si certifikát, kam jen uznáte za vhodné. Pro rychlý přístup k němu doporučuji vytvořit samostatnou složku Očkovací certifikát a mít jej v ní. Jakmile certifikát do Souborů uložíte, máte hotovo. Od této chvíle k němu lze přes aplikaci Soubory snadno přistupovat.

Fotogalerie Ockovaci certifikat 11 Ockovaci certifikat 10 Ockovaci certifikat 9 Ockovaci certifikat 8 +8 Fotek Ockovaci certifikat 7 Ockovaci certifikat 6 Ockovaci certifikat 5 Ockovaci certifikat 4 Ockovaci certifikat 3 Ockovaci certifikat 2 Ockovaci certifikat 1 Vstoupit do galerie

Covid Pas ve Wallet v iPhonu

Jděte na webové stránky ocko.uzis.cz Přihlaste se buď pomocí své eidentity, nebo skrze číslo pasu, rodné číslo, mail a telefon (druhá možnost je rychlejší, takže bych doporučil tu). Jakmile se přihlásíte do očkovacího portálu občana na svůj profil, sjeďte mírně dolů na sekci Vakcinace a tapněte na Očkovací certifikát Otevře se vám v prohlížeči váš očkovací certifikát (nebo testovací certifikát), ten si někam uložte nebo si jej alespoň vyscreenujte – ideálně někam na počítač, tablet nebo zkrátka jinam než na iPhone. Navštivte stránku getcovidpass.eu na iPhonu Tapněte na „vytvořit“ a odsouhlaste podmínky Naskenujte si QR kód z vašeho certifikátu buď přes fotoaparát, nebo z fotky uložené v telefonu Jakmile tak učiníte, automaticky se vám vygeneruje karta do Wallet se všemi údaji o vás. Stačí ji už jen potvrdit. Od této chvíle ji vždy naleznete ve Wallet