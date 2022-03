7 tipů z macOS 12.3, které musíte znát

Ve včerejších večerních hodinách jsme se dočkali vydání dalších aktualizací operačních systémů od Applu. Primárně jsme se dočkali vydání iOS 15.4, kromě tohoto nejvyužívanějšího systému však Apple přišel ještě s iPadOS 15.4, macOS 12.3 a watchOS 8.5. Jak už to tak na našem magazínu bývá, tak se vám co nejdříve po vydání snažíme zprostředkovat co možná nejvíce novinek a nových funkcí, abyste o nich věděli a mohli je začít využívat. Již jsme se společně podívali na novinky v iOS 15.4, v toto článku se budeme věnovat novým funkcím a možnostem z macOS 12.3 Monterey.

Úvod
1 Universal Control
2 Noví emoji
3 Poznámky u hesel
4 Aktualizace AirPods
5 Problémy s pamětí vyřešeny
6 Vylepšení aplikace Podcasty
7 Nový hlas Siri