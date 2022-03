ESET zastavuje prodej produktů novým zákazníkům v Rusku a Bělorusku

Společnost ESET se v souvislosti s válkou na Ukrajině rozhodla zastavit prodej produktů novým zákazníkům v Rusku a Bělorusku. Aktivně se také zapojila do humanitární pomoci a od začátku vojenské invaze nadále analyzuje stav kybernetických hrozeb na Ukrajině a jejich možné dopady i mimo zónu konfliktu. Společnost také kontinuálně pracuje na posílení zabezpečení nejen ukrajinských organizací a zákazníků, ale také sousedních států a zemí, které se zapojily do mezinárodní reakce na ruskou invazi.

Rozhodnutí zastavit prodej nových produktů se týká domácích uživatelů, firem i velkých organizací. Prodej produktů vládním institucím byl zakázaný již v roce 2016, kdy ruská vláda zavedla takovou legislativu a daňová a certifikační pravidla, která zvýhodňovala místní dodavatele.

Společnost ESET se také aktivně zapojila do humanitární pomoci. Nadace ESET vytvořila fond na pomoc ukrajinským občanům, do kterého dosud vložila 500 tisíc eur. Tyto prostředky budou využity na přímou pomoc a jako dar nevládním organizacím Nadaci Integra a UNICEF. Společnost ESET také spustila finanční sbírku pro své zaměstnance, kteří mají také její plnou podporu, pokud se chtějí zapojit jako dobrovolníci do humanitárních aktivit. Pro tyto aktivity jim společnost poskytuje prostor v rámci jejich pracovní doby. ESET také zabezpečuje pomoc zaměstnancům na straně ukrajinského obchodního partnera a jejich rodinám, a to ve formě ubytování a finanční podpory.

Ve spolupráci s naší partnerskou pobočkou ESET Ukrajina jsme rozšířili podporu pro zákazníky, abychom zajistili kontinuitu podpory i v místech konfliktu. Všem našim ukrajinským firemním zákazníkům bezplatně aktualizujeme naše bezpečnostní řešení na nejvyšší verzi pro dosažení maximálního zabezpečení. Kromě toho zdarma prodlužujeme licence koncovým i firemním zákazníkům, jejichž platnost brzy vyprší.

ESET poskytuje bezpečnostní výzkum řadě světových a evropských organizací, které se snaží řešit a zmírnit kybernetické hrozby vyplývající z války na Ukrajině. Naším posláním je chránit a vytvářet bezpečnější digitální svět prostřednictvím naší unikátní telemetrie a odborných znalostí. Naši výzkumníci neustále sledují digitální hrozby v souvislosti s probíhajícím konfliktem. Již 23. února oznámili objev nového škodlivého kódu HermeticWiper, který napadl ukrajinské cíle v předvečer ruského vojenského útoku a mazal data z napadených zařízení. V následujících dnech naši výzkumníci zveřejnili varování před podvodnými sbírkami, které se snaží zneužít války na Ukrajině, a informovali také o dalších zjištěních týkajících se kybernetických útoků na Ukrajině. ESET také spolupracuje s národními týmy CERT na podpoře digitální bezpečnosti firemních a vládních institucí v Evropské unii.

Nadále také aktualizujeme bezpečnostní řešení zranitelných organizací v zóně konfliktu, sousedních států i států zapojených do mezinárodní reakce, které by mohly být cílem kybernetických útoků. Našim novým i stávajícím zákazníkům po celém světě také nabízíme možnost bezplatného přidání naší nové ochrany proti zero-day hrozbám – ESET Dynamic Threat Defence.

Jako největší zahraniční dodavatel ochrany koncových bodů na ruském trhu nebere společnost ESET rozhodnutí o zastavení nových prodejů v Rusku a Bělorusku na lehkou váhu. Tímto krokem vyjadřujeme svůj postoj a podporu Ukrajině a jejím občanům. Další kroky společnost nyní vyhodnocuje a bude o nich včas informovat.