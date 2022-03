Netflix v Rusku končí

Obyvatelé Ruska musí kvůli agresivní invazi své země na Ukrajinu překousnout další nepříjemnost, kterou jejich zemi okolní svět za její chování trestá. Zádky k Rusku se totiž po celé řadě technologických gigantů v čele s Applem, Googlem či Spotify nyní obrací i největší streamovací služba světa ve formě Netflixu.

Streamovací gigant se ve svém prohlášení nechal slyšet, že na území Ruska pozastavuje svou službu, jelikož nesouhlasí s jeho chováním vůči Ukrajině. Na začátku minulého týdne přitom Netflix odpískal několik projektů, kterými chtěl cílit primárně na ruské publikum a to taktéž z důvodu jeho invaze do sousední země, stejně jako odmítl vysílat jeho propagandistické kanály na své platformě. Postoj Netflixu k celé záležitosti je tedy více než jasný a to zejména pro jeho ruské předplatitelé, kterých se tento krok dotkne suverénně nejvíce.

Ačkoliv se ve své podstatě může pozastavení Netflixu jevit jako drobný krok, je třeba jej vnímat jako část většího celku, který ruským obyvatelům znepříjemňuje život a který by je mohl s trochou štěstí přimět například ke svržení tamní vlády. Právě v to ostatně mnozí lidé ve světě doufají s tím, že by tím byl konflikt na Ukrajině bleskově vyřešen. Zda se tak stane sice ukáže až čas, nicméně už nyní se v Rusku ve velkém proti válce protestuje a je tedy možná jen otázkou času, kdy se semele něco většího.