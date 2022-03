Netflix kód na skryté filmy: Tato aplikace vám pomůže s jejich hledáním

Následující řádky se budou pravděpodobně zamlouvat uživatelům Netflixu, kteří marně tápou, co nového by si mohli pustit. Není tomu tak dávno, co jsme vydali článek o tajných kódech na Netflixu. Z obsáhlého seznamu lze vybrat zcela specifický žánr filmu. Je tedy velmi pravděpodobné, že byste narazili na něco, co vám jednička mezi videostreamovacími službami při běžném procházení nenabídne. Sám jsem tento způsob hledání pořadů několikrát vyzkoušel a vždy našel něco zajímavého.

Fotogalerie appka kódy Netflix - 1 appka kódy Netflix - 2 appka kódy Netflix - 3 appka kódy Netflix - 4 +2 fotky appka kódy Netflix - 5 Vstoupit do galerie

Pro tento krok ale existuje daleko pohodlnější způsob, kterým je aplikace Netflix Codes. Asi je vám hned jasné, o co v ní půjde. Po otevření, si v jedné tabulce navolíte hlavní žánr, ve druhé podžánr a jednoduše si vygenerujete kód. Kdo by si ale myslel, že tímto způsobem jen „obejde“ hledání patřičného kódu v tabulkách, je na omylu. Aplikace vás totiž dokáže po vámi navoleném žánru přesunout přímo do aplikace Netflixu a tyto pořady vám otevřít. Pokud tedy sledujete filmy či seriály přímo na vašem iPhonu a iPadu, appku jistě budete brát všemi deseti. Aplikace je zdarma a je naprosto jednoduchá a přehledná. Jestliže se tedy poohlížíte na Netflixu po něčem novém, jdete správnou cestou. Postup hledání můžete vidět v galerii na boku tohoto odstavce.

Aplikaci Netflix Codes stáhnete zde