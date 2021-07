Nejlepší letní filmy na Netflixu

V programové nabídce streamovací služby Netflix najdete obrovské množství nejrůznějších filmů, a je opravdu těžké vybrat jen několik kousků s letní tematikou. Přesto jsme se o to pokusili, a v našem výběru nechybí hororová podívaná, napětí ani humor.

Teenageři z jedné chicagské střední školy prožívají před nástupem na vysokou zásadní léto. Zápasí se svými sny, vztahy i svojí identitou. Přestože jsou hlavními hrdiny snímku s názvem The Last Summer dospívající, film jistě zaujme i diváky, kteří již mají svá středoškolská léta nějakou dobu za sebou.

Festival Fyre byl představován jako luxusní hudební zážitek na soukromém ostrově. V rukou namyšleného podnikatele ale všechno nabralo jiný směr. Nechte se strhnout zajímavým (polo)dokumentem, který vypráví příběh největšího letního mejdanu, jež se vlastně neuskutečnil.

Sophie, která žije se svou poněkud excentrickou matkou Donnou na malebném řeckém ostrůvku, kde vedou malý hotýlek, se bude vdávat. Vzala si do hlavy, že ji k oltáři musí vést otec, což je trochu problém, protože ho nezná. Dokonce ani její matka si není jistá, kdo by mohl být její biologický otec. Sophie ale objeví matčin starý deník, v němž se dočte, že Donna se v době jejího početí stýkala hned se třemi muži. A tak se je rozhodne pozvat na svatbu všechny tři v naději, že pravda nějak vyjde najevo. Do obřadu zbývá čtyřiadvacet hodin, během nich bude muset nevěsta najít toho pravého. Donna ale nemá o příjezdu tří připomínek hříchu mládí ani ponětí.

Vítejte zpátky v Crystal Lake v tomto mrazivém přepracování kultovního hororu Pátek třináctého. Clay Miller se ve snaze najít svou ztracenou sestru vydává do tajuplných lesů v okolí legendárního jezera Crystal Lake, kde pod tlejícími stromy narazí na zchátralé zbytky starého obydlí. A to není jediné, co vyčkává ukryto v hustém lese. I přes varování policie a místních usedlíků Clay sleduje těch pár stop, které má, s pomocí mladé dívky Jenny, co sem přijala s partou kamarádů ze školy strávit divoký víkend. Všichni zde ale najdou víc, než vůbec chtěli. Netuší, že vstoupili do rajónu jedné z nejhrůznějších postav americké filmové historie – děsivého zabijáka vyzbrojeného mačetou, který v Crystal Lake loví nevinné … Jasona Voorheese.

Dlouholeté kamarádky se vydávají na bujarou oslavu narozenin do kalifornské vinařské oblasti Napa. Jejich dokonale naplánovaný víkend se však rychle komplikuje. Ve filmu V kraji vína z roku 2019 účinkují Amy Poehler, Maya Rudolph, Rachel Dratch, Ana Gasteyer, Emily Spivey, Paula Pell, Tina Fey, Jason Schwartzman

Frances Housemanová, přezdívaná Baby, tráví s rodiči léto v hotelu pro movitější hosty. Tady se dosud poslušná dcera seznámí nejen s divokým rytmem tance, který je konzervativními hosty považován za hříšný, ale také s tanečním instruktorem Johnnym Castlem. A když Johnnyho taneční partnerka Penny zjistí, že je v jiném stavu, a nemůže se zúčastnit vystoupení v sousedním hotelu, souhlasí Johnny, že místo ní zatančí s Baby. Začnou intenzivně trénovat a společné hodiny tance je natolik sblíží, že jejich vztah přeroste v lásku. Opravdovost citů však musí projít řadou těžkých zkoušek nejen na parketu, ale především v ovzduší konzervativní morálky, která jejich vztahu nepřeje.

Jsou pro vás staré dobré Čelisti příliš ohrané? Můžete dát šanci filmu s názvem Mělčiny. V napínavém thrilleru se surfařka Nancy (Blake Lively), milovnice odlehlých pláží, ocitá v lovišti lidožravého bílého žraloka. Přestože je necelých 200 metrů od pobřeží, v boji o holé přežití bude muset prokázat nezměrnou odvahu, vynalézavost a pevnou vůli.