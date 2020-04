5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete levněji (17. 4. 2020 – 19. 4. 2020)

Víkend je tu. Současná situace sice venkovním a společenským aktivitám stále ještě nepřeje, můžete si ale pustit nějaký zajímavý film. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Inglorious Basterds/Hanebný pancharti

Jak asi vypadá druhá světová válka podle kultovního režiséra Quentina Tarantina? O tom vypráví film Hanebný pancharti. Brad Pitt zde ztvární amerického poručíka Aldo Rainea, velícího jednotce Panchartů, v roli německého důstojníka uvidíme Christophera Waltze. Nebude nouze o akci, trošku krve, ale také o nadsázku a poutavý děj. Podaří se Panchartům jejich tajná mise, směřovaná proti vedení Třetí říše?

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Ride Along 2/Poldův švagr

Ben Barber (Kevin Hart) právě úspěšně absolvoval policejní akademii a vypadá to, že se mu bude dařit i v milostném životě. Bratr Benovy vyvolené Angely (Ice Cube) ale Benovo nadšení nesdílí. Svatbu se mu Angele nepodařilo rozmluvit, usmyslí si tedy, že se alespoň pokusí z Bena udělat správného chlapa.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Saving Private Ryan/Zachraňte vojína Ryana

Kultovní válečný film z druhé poloviny devadesátých let vypráví o událostech v průběhu druhé světové války, která nesmazatelně zasáhla do dějin dvacátého století. To, co spojenecké vojáky čekalo po vylodění v Normandii na pláži s krycím jménem Omaha, nečekal nikdo. Navzdory odhodlání a touze zvítězit přežil bitvu o malý kousek francouzského pobřeží jen málokdo. Vojáky čeká ale ještě jeden nelehký úkol…

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

American Gangster/Americký gangster

Strhující drama o životě, vzestupu a pádu jednoho z nejmocnějších padouchů newyorského podsvětí a policistovi, který za jeho pádem na kolena stál. Frank Lucas se dokáže vybudovat z úplného dna na drogového magnáta, díky své levné droze, kterou v ulicích Velkého Jablka nabízí. Zkušený detektiv Richie dostane za úkol prověřit případ nezvykle levné drogy, ze kterého může vyjít jako vítěz pouze jeden!

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Drive

Chlápek s přezdívkou Řidič pracuje přes den jako filmový kaskadér, v noci si ale přivydělává na živobytí jako nájemný řidič pro zločinecké gangy. Když jednoho dne potká svou sousedku Irene, jejíž život je značně složitý, začne se mu celá situace velmi komplikovat…