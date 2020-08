Letní filmová sezóna na iTunes je v plném proudu. Tyto snímky teď seženete již od 79 korun

Léto je časem výletů, dovolených a různých cest. Může se ale stát, že se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete zůstat doma a podívat se raději na nějaký zajímavý film. Společnost Apple pro své zákazníky spustila akci s názvem Letní filmová sezóna, v jejímž rámci můžete získat řadu zajímavých filmů za velice výhodnou cenu. V dnešním článku vám představíme hned několik z nich.

Frčíme

V animovaném snímku z produkce Disney Pixar se setkáváme s dvojicí elfích bratrů – Ianem a Barleym Tichošlápkovými. Oba jednoho dne dostanou nečekanou příležitost setkat se na jeden jediný den se svým zesnulým otcem. Dvojice hrdinů se Barleyho dodávkou vydává na dobrodružnou cestu, na které je čeká řada kouzel a objevů, ale také překážek.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Frčíme pořídíte zde.

Toy Story 4

Ve filmu Toy Story 4 se vrací oblíbený kovboj Woody a další hračky, ke kterým tentokrát přibyde nová hračka, vyrobená z plastové vidličky. Nově příchozí se jmenuje Vidlík a obyvatelé dětského pokojíčku to s ním nebudou mít v žádném případě lehké. Vidlík je totiž bytostně přesvědčený, že patří do koše, a snaží se tam neustále vrátit. Podaří se kamarádům Vidlíka naučit, co to znamená být hračkou?

Na iTunes seženete za výhodnou cenu také tituly Toy Story, Toy Story 2 a Toy Story 3

99,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Toy Story 4 pořídíte zde.

Hledá se Dory

Kdo by neznal okouzlující zapomnětlivou modrou rybku Dory? Dory v tomto snímku spokojeně žije na korálovém útesu společně s Nemem a Marlinem, dokud si ale nevzpomene, že ztratila své rodiče. Trojice hrdinů se je vydává hledat, a po cestě potkává tří svérázné kamarády – chobotničáka Hanka, běluhu Baileyho a krátkozrakou velrybu Naději. Dory na cestě s kamarády dochází k poznání, co je vlastně na světě nejdůležitější. Na iTunes můžete za 99 korun zakoupit i snímek Hledá se Nemo.

99,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Hledá se Dory pořídíte zde.

Avatar

Snímek Avatar z roku 2009 se stihl mezi diváky stát téměř legendou. Velkolepý oscarový počin režiséra Jamese Camerona vypráví o nově objevené planetě Pandoře, kterou obývají mírumilovní tvorové Na’vi. Na Pandoru se vydává pozemská posádka, která zde objeví velmi cenný minerál – ten by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu. Aby ale pozemšťan mohl na Pandoře přežít, musí dojít k vytvoření jeho genetického dvojníka. Na nelehkou misi se přihlásí bývalý námořník Jake Sully (Sam Wothington), který se rázem ocitá mezi dvěma světy.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Český dabing

Noc v muzeu

Žádný táta není úplně dokonalý. Smolařský hlídač Larry Daley (Ben Stiller) je ale opravdu hodně nedokonalý – alespoň si to o sobě on sám i jeho okolí myslí. V muzeu se nechá zaměstnat jako noční hlídač, aby svému synovi dokázal, že nestojí za starou bačkoru. To ale ještě zdaleka netuší, že nepůjde o nudnou práci, a že místní exponáty v noci ožívají…

Na iTunes můžete za zvýhodněnou cenu pořídit také filmy Noc v muzeu 2 a Noc v muzeu 3.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Noc v Muzeu pořídíte zde.