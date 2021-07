Letní výprodej her na Steamu: Ty nejlepší hry pro Mac ve slevě

Letní výprodej her na Steamu je pro mnoho hráčů nejoblíbenější a nejočekávanější částí celého roku. Steam je jednou z největších herních platforem na světě a najdete v ní nespočet her, které jsou k dispozici jako pro Windows, tak i pro Mac. Letošní herní výprodej na Steamu už nějakou dobu běží, konkrétně od 24. června, postupně se ale blíží jeho konec, který připadá na 8. července. Pokud tedy již nyní víte, že chcete strávit následující dny a týdny při hraní her, tak by se vám mohl hodit tento článek. Podíváme se v něm na 10 nejlepších her pro Mac, které jsou aktuálně na Steamu ve slevě.

Letní výprodej her na Steamu

Rust

Jediným cílem v Rust je přežít. Aby se Vám to povedlo, je zapotřebí ukojit základní potřeby jako je hlad, žízeň a mít dostatek tepla. Rozdělejte oheň. Postavte si úkryt. Lovte zvířata pro maso. Chraňte se před ostatními hráči. Vytvořte aliance s ostatními hráči a společně založte město. Cokoliv co Vám pomůže přežít. Rust je aktuálně v osmém roku svého vývoje a doposud získal více než 300 různých aktualizací. Každý měsíc pak vychází patch, který do hry přidává další novinky. Hrát jej můžete v režimu více hráčů.

Rust koupíte v 50% slevě za 16,99€ zde

Terraria

Kopejte, bojujte, objevujte, stavějte! Nic není nemožné v této akčně napěchované dobrodružné hře. Svět je vašim plátnem a samotný terén je vaší barvou.

Seberte vaše nástroje a běžte! Vyrobte zbraně k přemožení různých nepřátel z mnoha biomů. Vykopejte hluboká podzemí k nalezení doplňků, peněz a jiných užitečných věcí. Shromážděte zdroje k vytvoření všeho, co je zapotřebí, aby se stal svět vašim vlastním. Postavte dům, pevnost nebo dokonce zámek. Lidé se tam nastěhují, možná vám dokonce prodají i různá zboží, aby vám vypomohli na vaší cestě. Mějte se však na pozoru, jsou tu daleko větší výzvy, které vás ještě čekají… Jste na ně připraveni?

Terraria koupíte v 50% slevě za 4,99€ zde

Euro Truck Simulator 2

Procestuje Evropou jako král silnic, jako řidič tahače, který doručuje důležité zakázky přes obrovské vzdálenosti. Ve hře jsou desítky měst k prozkoumání, a to ve státech jako Velká Británie, Belgie, Německo, Itálie, Nizozemí, Polsko, Česká republika a spoustu dalších. Svou vytrvalost, rychlost a dovednosti využijete k překonání jejich hranic. Pokud už víte, co znamená být součástí elitní přepravní mocnosti, usedněte za volant a dokažte to!

Euro Truck Simulator 2 koupíte v 75% slevě za 4,99€ zde

Subnautica

Subnautica je podvodní adventura, ve které se ocitnete na mimozemské planetě, která je kompeltně pokrytá oceánem. Čeká na vás obrovský a otevřený svět plný zázraků a nebezpečí. Jediný způsob, jak můžete na této planetě přežít, je přesunout se právě do hlubin oceánu. Oceány ve hře Subnautica sahají od sluncem zalitých mělkých korálových útesů až po zrádné hlubinné příkopy, lávová pole a bioluminiscenční podvodní řeky. Řiďte svůj přísun kyslíku při prozkoumávání řasových lesů, náhorních plošin, útesů a klikatých jeskynních systémů. Voda se samozřejmě hemží životem. Ne vždy to ale bude přátelské setkání.

Subnautica koupíte v 50% slevě za 14,99€ zde

7 Days to Die

S více než 12 miliony prodaných kopií definovala společnost 7 Days to Die herní žánr přežití s bezkonkurenčním zpracováním a budováním světa. Hra 7 Days to Die, zasazená do brutálně neodpouštějícího post-apokalyptického otevřeného světa, který ovládli nemrtví. Jedná se o jedinečnou kombinaci střílečky z pohledu první osoby, boje o přežití, tower defense a RPG. V 7 Days to Die budete bojovat, vyrábět, rabovat, těžit, prozkoumávat a budovat svou postavu, a to způsobem, který zaznamenal perfektní odezvu od fanoušků z celého světa.

7 Days to Die koupíte v 70% slevě za 6,89€

Papers, Please

Listopad 1982. Fiktivní stát Arstotzka právě ukončil válku se sousedním státem a znovu otevřel své hranice s ním. Vy jste byl vylosován na pozici imigračního úředníka, který byl i se svou rodinou přestěhován na jedno z hraničních měst. Váš úkol je v jádru jednoduchý. Pustit do země ty, kteří mají platné dokumenty. Ostatní buď odejdou s nepořízenou, jelikož nemají platné dokumenty, anebo je odvedete rovnou za mříže, například pokud se jedná o teroristy, jedince s padělky, zločince, špiony a další.

Papers, Please koupíte v 50% slevě za 4,49€

Portal 2

Portal 2 pokračuje v osvědčeném receptu inovativní hratelnosti, příběhu a hudby, za který původní Portal obdržel přes 70 ocenění a stala se z něj kultovní záležitost. Režim pro jednoho hráče ve hře Portal 2 představí nové postavy, množství nových hádanek, a mnohem větší sestavu záludnějších testovacích místností. Hráč prozkoumá doposud neviděné části laboratoří společnosti Aperture Science a znovu se setká s GLaDOS, příležitostně vraždychtivou počítačovou společnicí, která hráče vedla původní hrou.

Portal 2 koupíte v 80% slevě za 1,63€

Cities: Skylines

Tato hra je moderní variací na klasický žánr městských simulací. Rozšiřuje nadšení a obtíže z budování, respektive udržování skutečného města o nové prvky a zároveň rozšiřuje již etablované funkce budovatelských strategií. Cities: Skylines se může pochlubit plně funkčním systémem městské dopravy. Nabízí také možnost upravit hru modifikacemi a přizpůsobit ji svému stylu, coby protiváhu vůči mnohovrstevné a náročné simulaci.

Cities Skylines koupíte v 75% slevě za 6,99€

Dying Light

Od tvůrců hitů jako Dead Island a Call of Juarez. Držitel přes 50 ocenění a nominací v oboru. Hra která svým nekompromisním přístupem k hratelnosti položila základy novému standardu her se zombiemi z pohledu první osoby. S neustálou podporou v podobě nového obsahu a bezplatných komunitních událostí i několik let po vydání. Přežijte ve městě obleženém zombie virem! Objevte těžké rozhodnutí, které budete muset učinit na své tajné misi. Bude věrnost vůči vašim nadřízeným silnější než ochota zachránit přeživší? Volba je na vás…

Dying Light koupíte v 66% slevě za 10,19€

Keep Talking and Nobody Explodes

Ve hře Keep Talking and Nobody Explodes je jeden hráč uvězněný v místnosti s tikající časovanou bombou, kterou musí zneškodnit. Ostatní hráči jsou „experti“, kteří musí předávat instrukce, jak bombu zneškodnit, dešifrováním informací z Manuálu pro zneškodnění bomby. Je tam ale malý háček: experti nemohou bombu vidět, a tak se všichni musí slovně domluvit – a rychle! Kola jsou velmi rychlá, napínavá, občas bláznivá a skoro pokaždé hlučná. Každý zastává nějakou roli, ať už zneškodňuje bombu, nebo dešifruje informace z manuálu.

Keep Talking and Nobody Explodes koupíte v 70% slevě za 4,49€