Filmy na iTunes, které vám pomohou zpříjemnit víkend (22. 8. 2020 – 23. 8. 2020)

Víkend je tu. Někteří z nás ho stráví u vody, na dovolené, na chatě nebo třeba u příbuzných či přátel, jiní ale zase mohou dát spíše přednost gauči a dobrému filmu. Pro druhou jmenovanou skupinu tu dnes máme tipy na filmy z iTunes, kterými si můžete zpříjemnit víkend.

Kiss Kiss Bang Bang

Snímek Kiss Kiss Bang Bang s Valem Kilmerem v hlavní roli vypráví o soukromém detektivovi, který od filmového studia dostal za úkol připravit herce (Robert Downey Jr.) na jeho roli. Detektiv (Val Kilmer) ale netuší, že zmíněný herec není tak úplně hercem. Na konkurz se dostal víceméně náhodou při provádění své nezákonné činnosti. Situace se začíná značně komplikovat.

59,- vypůjčení, 279,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Artemis Fowl

Snímek Artemis Fowl z produkce studia Disney je adaptací stejnojmenné dobrodružné knihy Eoina Colfera. Vypráví o dvanáctiletém géniovi Artemisi Fowlovi, jehož otec se stal obětí únosu, což jeho matka pochopitelně nese velmi těžce. Artemis Fowl spojí své síly s rodinným bodyguardem Butlerem a vypraví se do podzemní říše mocného národa skřítků, které podezírá z podílu na zmizení svého otce.

79,- vypůjčení, 279,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

1917

1917 je válečné drama z režisérské dílny oscarového Sama Mendese (Skyfall, Americká krása, Spectre a další). Vypráví o příběhu z doby první světové války. Ve filmu sledujeme dva mladé britské vojáky, Schofielda (George MacKay) a Blakea (Dean-Charles Chapman), kteří stojí před zdánlivě nezvládnutelným úkolem. Musí v krátkém časovém úseku zdolat nepřátelské území a doručit zprávu, která má zabránit smrtícímu útoku na stovky vojáků – mezi ohroženými je i Blakeův bratr.

79,- vypůjčení, 329,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Shazam

Jak to může vypadat, když je čtrnáctiletý Billy Batson zničehonic obdarován superschopnostmi? Superhrdinou se může teoreticky stát kdokoliv z nás, ve čtrnácti letech by si ale s tak velkou mocí a zároveň také odpovědností uměl bezchybně poradit jen málokdo. Billymu i v těle dospělého svalnatého superhrdiny zůstává rozum a myšlení puberťáka, proto zkouší, co všechno ve svém novém těle dokáže, a o kuriózní situace nebude rozhodně nouze.