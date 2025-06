Netflix škrtá v nabídce her. Tyto hity brzy z mobilů zmizí!

Kdo má rád hry od Netflixu, měl by zbystřit. Společnost potvrdila, že v průběhu července bude ze služby odstraněno 21 populárních her. Změna přichází uprostřed další revize herní strategie Netflixu. Netflix, který v posledních letech investoval do akvizic vývojářů a interních studií, vloni zavřel své AAA studio Blue, aniž by stihl vydat jedinou hru. Nově se společnost zaměřuje na tituly propojené se svými seriály, na párty hry a na známé značky. To ovlivňuje i nabídku nezávislých her dostupných na mobilních zařízeních.

Od 14. července budou odstraněny následující hry (s výjimkou Hades, který končí už 1. července, a Carmen Sandiego, kde datum zatím není stanoveno):

Battleship

Braid, Anniversary Edition

Carmen Sandiego

CoComelon: Play with JJ

Death’s Door

Diner Out: Merge Cafe

Dumb Ways to Survive

Ghost Detective

Hades

Katana ZERO

LEGO Legacy: Heroes Unboxed

Ludo King

Monument Valley

Monument Valley 2

Monument Valley 3

Rainbow Six: Smol

Raji: An Ancient Epic

SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.

TED Tumblewords

The Case of the Golden Idol

The Rise of the Golden Idol

Vineyard Valley

Mnohé z těchto titulů byly dostupné exkluzivně skrze mobilní Netflix, což znamená, že bez samostatného vydání vývojáři ztratí mobilní publikum. Devolver Digital však potvrdil, že se snaží některé hry jako Katana ZERO nebo Death’s Doorvrátit úvést na mobilní trh jako prémiové tituly. Jiní vývojáři byli zprávou zaskočeni. Tvůrci série The Golden Idol například přiznali, že o stažení se dozvěděli teprve nedávno a zatím řeší další kroky. Pokud máte o nějaký výše uvedený titul zájem, máte na vyzkoušení pár týdnů.