Blizzard láká na odhalení mobilního Warcraftu a nového rozšíření do Hearthstonu

Minulý měsíc jsme se dozvěděli díky finanční zprávě společnosti Activision Blizzard, že se můžeme na mobilních telefonech těšit na nové zpracování legendárního světa Warcraftu. Nyní se vývojáři z Blizzardu k odtajněné informaci oficiálně vrací. Nový projekt, který konečně na malé obrazovky přivede takřka tři desetiletí starou značku, bude představen v průběhu května. Zatím nepojmenovaná hra je exkluzivním mobilním projektem. Můžeme tedy čekat expertní převedení Warcraftu na malé obrazovky s dotykovým ovládáním. Stále však není jasné, v jaké formě se kultovní svět Azerothu na kapesních platformách ukáže. Půjde snad o strategii ve stylu prvních her ze série, nebo o rozšíření dostupnosti MMO World of Warcraft?

Jasné je jen to, že více pozornosti si během příštích týdnů vyslouží i jedna mobilní hra, která se v Azerothu už odehrává. Karetní Hearthstone sice již není tak populární jako před lety, vývojáři však stále do hry přidávají nová rozšíření. To nejnovější odhalí během speciálního streamu, jež proběhne už 15. března. V polovině dubna pak přijde čas i pro fanoušky World of Warcraft. Ten svůj nový datadisk představí 19. dubna. Těšíte se na představení mobilního projektu z profláknutého světa Blizzardu? Nebo se bojíte, aby nešlo o velké zklamání jako v případě mobilního Diablo Immortal? Podělte se s námi svůj názor v diskuzi pod článkem.