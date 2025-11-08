Milujete dinosaury? Pak byste si neměli nechat ujít tuto fantastickou mobilní hru!

Zavřít reklamu

Recenze
Jiří Kaiser
0

Dnes se společně podíváme na zoubek nejednomu dinoušovi. Hra, kterou vám dnes chci představit, se jmenuje Jurassic World The Game a vyšla již v roce 2015 na iOS a Android. Za jejím vývojem stojí Montreálské herní studio LUDIA, které má ve svém portfoliu i jiné známé a dodnes hrané mobilní hry, jako třeba Dragon: Rise of Berk, DC Heroes and Villains, Ninja Turtles a Jurassic World Alive a další. I když se tedy nejedná o žádnou novinku, hra je graficky a hratelně stále pěkná a potěší nejednoho fanouška franšízy Jurského parku. Hra má pravidelné updaty, které do ní přidávají nové prvky a nové dinosaury, kteří se objevili v nejnovějších filmech, i v animovaných seriálech Křidový kemp a Teorie chaosu od Netflixu.

Zuby, drápy a řev

Hra je velmi jednoduchá a intuitivní a zprvu vás naučí, formou tutoriálu, jak si osvojit herní mechaniky. Úkolem je budovat a rozšiřovat svůj park a samozřejmě shánět a levelovat své dinosaury. A výběr je více než bohatý.  Je zde mnoho druhů nejen druhohorních ještěrů, létajících ptakoještěrů a mořských plazů, ale také třetihorních pravěkých zvířat. A v neposlední řadě, také hybridů, v čele s Indominem Rexem, Indoraptorem a Scorpios Rexem.

Budovy, dekorace a rozšiřování

Na úplném začátku, máte k dispozici pouze jeden dílek „mapy“ ostrova Isla Nublar a k tomu prvního dinosaura, kterým je Majungasaurus. Po úvodním tutoriálu se rychle zorientujete a začne vaše budovatelské dobrodružství. Na svůj ostrov umisťujete nejen výběhy dinosaurů ale i budovy, které generují peníze (které poté slouží k nákupu potravy pro dinosaury) a také dekorace, které zvyšují procenta k příjmu. Každá budova a dekorace přidává více či méně peněz a boostu (čím více procent dekorace poskytne budovám a dinosauřím výběhům v dosahu, o to víc peněz z nich dostanete). Další věcí, co v parku můžete stavět, jsou cesty. Ty ale plní spíše estetický dojem a nemají žádný jiný účel.

Postupným zvyšováním úrovně pak získáte možnost rozšíření oblasti, na které můžete budovat park. Poměrně rychle se tedy váš ostrov zabydlí různými ještěry, budovami, dekoracemi a cestami. Jak bude přesně váš park vypadat, je ale čistě na vás.

Různé druhy dinosaurů, jejich třídy a levelování

Triceratops, Stegosaurus, Velociraptor, nebo třeba T-rex? Ano, ti všichni a mnoho dalších na vás ve hře čeká. Některé získáte snadno, na jiné si budete muset počkat. Jak už bylo zmíněno, ve hře se nachází mnoho různých druhů dinosaurů. Můžete tak potkat nejen ty, které znáte z filmů, ale i mnoho jiných.

Ve hře jsou dinosauři rozděleni do několika skupin – masožravci (Carnivores), býložravci (Herbivores), vodní plazi (Amphibians), a ptakoještěři (Pterosaurs).  Prehistorické zvířata se tu pak dělí do kategorií – sněžní (Snows), savanoví (Savannahs) a jeskynní (Caverns) a mořští tvorové pak do – hladinoví (Surfaces), útesoví (Reefs) a jeskynní (Caves).

Toto rozdělení jde ruku v ruce i se souboji, ale o tom později.

Dinosauři se také dělí i dle jejich rarity a to od běžných až po velmi vzácné. A jak tyhle tvory vlastně získáte? Získat je můžete hned několik způsoby.

  • V příběhové lince – prostřednictvím levelování svého účtu
  • Ze speciálních eventů
  • Z denního balíčku
  • Zakoupením balíčku, pomocí mikrotransakcí

Dinosaurům lze zvyšovat také jejich úroveň. Každý z nich začíná na levelu 1. Krmením (které získáváte v továrně na jídlo), jim zvýšíte úroveň na level 10. Pak, fúzí dvou stejných dinosaurů na levelu 10, získáte level 11 atd. Nejvyšší level daného dinosaura je 40. S každou fúzí získá vás svěřenec trochu jiný vzhled a zvedají se mu jak životy, tak i útok.

A teď něco málo k soubojům

Souboje jsou jednoduché. Hráč si vybere ze své kolekce tvorů tři, a proti nim se v souboji postaví tři od protivníka. Každý z dinosaurů má určitý počet životů a sílu útoku.  Následně proti sobě stanou první z těchto titánů. Hráč má pak ve svém kole 4 možnosti: vyměnit aktivního dinosaura za jiného ze své trojice, rozšířit své body energie na další kolo, použít štít nebo zaútočit. V každém kole je počet bodů do energie o 1 bod větší a to až do čtvrtého kola, kdy je maximální počet bodů energie na 4 bodech. Pokud ale hráč využije v předchozích kolech možnost navýšení těchto bodů, může si zvýšit maximální počet energie až na 8 bodů.

V soubojích hrají roli také jednotlivé skupiny dinosaurů. Ti mají buď výhodu, nebo naopak postih proti jiné skupině. V praxi to vypadá takto: býložravci (Herbivores) mají výhodu nad pterosaury, pterosauři (Pterosaurs) mají výhodu nad vodními plazy, vodní plazi (Amphibians) mají výhodu nad masožravými dinosaury a jak je zvykem, masožravci (Carnivores) si rádi pochutnají na býložravých druzích.

U soubojů prehistorických zvířat, jsou pak skupiny tři a to sněžní (Snows), savanoví (Savannahs) a jeskynní (Caverns). Výhody pak vypadají takto: sněžní mají výhodu proti savanovým, savanoví proti jeskynním a jeskynní proti sněžným.

V neposlední řadě nesmím opomenout poslední skupinu zvířat a to mořské tvory v čele s Mosasaurem. Tito se taktéž rozdělují na tři skupiny a to hladinoví (Surfaces), útesoví (Reefs) a Jeskynní (Caves), kdy výhody jsou: Jeskyňoví na útesové, útesoví na hladinové a hladinoví na jeskyňové.

Mikrotransakce nejsou překážka

Hra nabízí mikrotransakce, ty ale nejsou nutností. Záleží tedy čistě na vás, zda chcete obětovat nějaký ten peníz, výměnou za nového dinosaura, nebo urychlení vašeho postupu hrou.

Hra také nabízí VIP program. Ten se dá pořídit za měsíční předplatné ve výši 249,-Kč nebo roční předplatně ve výši 2.620,- Kč. Ani tento program není nutností a i bez VIP programu si ve hře přijdete na své. Nejde tedy o systém pay to win, pouze vám to průchod hrou urychlí.

Resumé

Kdybych tedy měl za sebe, u hry něco vypíchnout, tak je to grafika, hratelnost a pravidelné updaty s novými dinosaury, budovami a mechanikami. Co je velkým plusem, je i fakt, že hra je bez reklam (tedy pokud pomineme reklamu, za kterou dostanete odměnu v podobě druhého denního balíčku s bonusy).

A co nevýhody? Ty bychom na hře hledali marně. Snad jen to, že na starších zařízeních, měla hra tendenci zahřívat telefon. To však není problém hry.

Za sebe tedy vřele doporučuji, a to nejen fanouškům Jurského parku.

Tak směle do budování!

Hru si můžete stáhnout zde.

