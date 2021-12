Nové rozšíření do Heartstonu hraje na nostalgické city fanoušků Warcraftu

Karetní fenomén Hearthstone se stále těší obrovské popularitě. Nasvědčuje tomu nejen nezastavitelný přísun nových kartiček, ale i chuť vývojářů vytvářet stále nové herní módy (naposledy šlo o roguelike mód Mercenaries). Nyní se ale dočkali nového obsahu hráči hlavního, kartičkového módu. Do hry totiž dorazilo nové rozšíření Fractured in Alterac Valley, které již svým jménem odkazuje na jedno z nejlegendárnějších bojišť z onlinovky World of Warcraft. Hra tuhle skutečnost přitom připomene již při prvním přihlášení po vydání rozšíření. Uvítá vás totiž obrazovka, na které si vyberete jestli budete v bitvách nést prapor Aliance nebo Hordy, dvou znepřátelených frakcí světa Warcraftu.

Frakci byste si však neměli vybírat jen na základě sympatií. Ke každé z nich totiž hra připojuje jednu legendární kartu, kterou dostanete zcela zdarma. Ta vám umožní si co nejrychleji začít užívat možností nové expanze. Mezi ně patří sbírka nových hrdinských karet, reprezentujícíh již známé žoldáky z předchozích rozšíření, nový typ karet Objectives, jež poskytují dlouhodobé výhody, a hlavně nové klíčové slovo Honorable Kill. Karty s novou schopností aktivují speciální efekt, když se vám s nimi podaří zničit nějakou nepřátelskou jednotku množstvím zranění, jež se přesně shoduje s počtem jejích životů. Fractured in Alterac Valley si v Heartshtonu můžete vyzkoušet již nyní. Hru stahujte zdarma z App Storu.