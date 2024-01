Hrajete mobilní hry od Netflixu? Pak se vám tato zpráva líbit nebude

Již relativně dlouho neplatí, že by se Netflix točil jen kolem streamingu filmů a videí. V posledních měsících totiž nabízí svým předplatitelům taktéž mobilní hry, které jej mají v jejich očích zatraktivnit. A nutno dodat, že vzhledem k nabízeným titulům je jasné, že zájem vzbudit dokáží. Vždyť zahrát zdarma si lze třeba remasterované GTA 3, Vice City a San Andreas. Jak se však nyní zdá, bezplatnému hraní by mohl být v dohledné době konec.

Zdroje portálu The Wall Street Journal přišly v uplynulých dnech s tvrzením, že se manažeři Netflixu zabývají v poslední době otázkou, jak zvýšit příjmy společnosti jako takové. A právě hry, které nabízí, jsou v tomto směru dle nich jednou z velmi zajímavých možností, jelikož tento kanál v současnosti negeneruje ve výsledku vůbec nic. Přední představitelé Netflixu mají proto nyní přemýšlet nad tím, jak distribuované hry co nejlépe zpoplatnit, přičemž mezi diskutované možnosti patří například zobrazování reklam, dodatečný obsah dostupný za mikrotransakce či dokonce úplné zpoplatnění některých titulů, čímž by šel de facto Netflix zcela proti tomu, co preferuje nyní.

V současnosti nemá mít Netflix zatím o tom, jakým směrem se u zpoplatnění mobilních her vydá, zcela jasno, nicméně je odhodlán je ke generování peněz využít. Je proto naprosto jasné, že nějaké to uživatelské znepříjemnění ať už ve formě zavedení reklam, mikrotransakcí či úplného zpoplatnění titulů nasadí. My tak můžeme doufat alespoň v to, že bude zpoplatnění co nejméně „násilné“ a uživatelský zážitek z her bude narušen jen minimálně.