Zahráli jsme si na iPhonu remaster GTA: The Trilogy a tady jsou naše první dojmy

Na iPhony včera dorazily remasterované verze GTA 3, Vice City a San Andreas. Pokud máte štěstí a jste předplatiteli Netflixu, máte tyto hry zdarma. GTA: The Trilogy – The Definitive Edition dorazilo na konzole a PC již před časem a nutno říct, že tituly trpěly značnými bugy a špatnou optimalizací. Nicméně chyby byly napraveny a tituly si dnes lze na výše zmíněných platformách opravdu užít. Rockstar již dříve slíbil, že se remastery podívají i na iOS. A ačkoli to docela dlouho trvalo, svému slibu dostál. Ráno jsem tedy nemohl udělat nic jiného, než nějaký díl z remasteru na mobilní zařízení zkusit.

Z těchto tří dílů mám asi nejradši Vice City, a to kvůli skvěle vypadajícímu a osvětlenému nočnímu Miami. Jelikož jsem si před zhruba dvěma měsíci koupil a dohrál na iPhonu klasickou verzi Vice City, mám grafiku ještě v živé paměti. A mohu ihned říct, že skok je zde opravdu velký. Hra vypadá skvěle a ovládání (až na nové mechaniky) je stejné, jako u klasické verze. I když se vám může zdát, že hrát GTA na iPhonu je nadlidský úkol, opak je pravdou. Tommy slušně míří a troufám si říct, že mobilní verze má narozdíl od PC a konzolové verze o něco nižší obtížnost. Následující víkend se tedy do centra Vice City položím o poznání více a prozkoumám zřejmě i další díly.

V tomto případě se skutečně hodí mít předplacený Netflix, neboť do App Store nakonec dorazily hned dvě verze remasteru GTA: Trilogy, kdy jedna je zdarma s podmínkou předplatného Netflixu. Druhá je pak prodávána přímo Rockstarem a každý díl vychází na 539 Kč.