Na iPhony dorazil remaster GTA Trilogy! Je zdarma, má to ale háček [aktualizováno]

Ačkoliv nás od vydání remasterované kolekce Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition dělí v případě konzolí a počítačů již více než dva roky, jelikož Rockstar tyto tituly vydal konkrétně 11. 11. 2021, na mobilní verze těchto her jsme museli čekat až do dnešního dne. Už při odhalení remasteru sice vývojáři oznámili, že s vydáním předělávek pro smartphony počítají, nicméně jedním dechem již tehdy dodávali, že si na ně oproti konzolovo-počítačovým verzím počkáme. Od té doby bylo sice ticho po pěšině, relativně nedávno však Netflix oznámil, že remastery GTA Trilogy zpřístupní od 15. 12. v App Store hráčům. Nakonec se tak ale stalo již dnes. Ne každý si však tituly zahraje, jelikož je pro ně třeba splnit jednu podmínku.

[Aktualizace]: Do App Store nakonec dorazily hned dvě verze remasteru GTA: Trilogy. Jedna je zdarma a vydána Netflixem. Druhá pak prodávána Rockstarem, kdy každý díl vychází na 539 Kč. Ke hře se tedy dá dostat i bez Netflixu, nicméně opravdu draze.

Všechny tři tituly z The Trilogy – The Definitive Edition sice jsou svým způsobem zdarma, nicméně jen za určitého předpokladu. Tím je konkrétně nutnost předplácení Netflixu, jelikož právě jemu se podařily tyto tituly získat pod křídla ve snaze zvýšit jednak počet svých předplatitelů, ale taktéž zvýšit popularitu jeho her. Právě do těch totiž Netflix již nějakou dobu fušuje, avšak přespříliš velký zájem o ně alespoň prozatím není. Zdá se tedy, že tento streamovací gigant nyní mění strategii a do svého herního světa se snaží uživatele nalákat skrze ověřené klasiky. Ostatně, kromě GTA získal třeba i Farming Simulator 3, který byl dříve v App Store k dispozici samostatně.

Abyste si tedy některý z titulů Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition zahráli, nemusíte vynaložit ani korunu navíc, avšak jen v případě, že si již předplácíte Netflix, přes jehož uživatelský účet se do GTA her přihlásíte. A pokud si Netflix nepředplácíte, chcete-li si novinky zahrát, nezbude vám nic jiného než si jej minimálně na měsíc předplatit, což vyjde nejméně na 199 Kč.