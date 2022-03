Spotify v Rusku končí s Premium předplatným

Omezování služeb na území Ruska v souvislosti s probíhajícím ozbrojeným konfliktem i nadále pokračuje. Mezi služby, které jsou nyní v Rusku nedostupné, přibyla nedávno také hudební streamovací služba Spotify. Informovala o tom na svém twitterovém účtu mediální platforma Nexta.

Předplatné služby Spotify s prémiovými funkcemi je podle Nexta TV v Rusku momentálně nedostupné. Platforma Spotify zpočátku začala blokovat obsah, jehož prostřednictvím by potenciálně mohla být podporována ruská agrese – jednalo se například o podcasty Sputniky nebo RT. V další fázi společnost Spotify uzavřela svou ruskou pobočku, mezi poslední kroky patří zmíněné ukončení služby Premium na území Ruska.

Premium subscription to Spotify is no longer available in #Russia pic.twitter.com/cUga2VOATU

— NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022