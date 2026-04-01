Apple má průšvih! Za posílání peněz ruské firmě teď dostal milionovou pokutu

Britská vláda udělila irské dceřiné společnosti Applu pokutu ve výši 390 tisíc liber (přes 11 milionů korun). Důvodem jsou platby, které technologický gigant v roce 2022 odeslal na účet ruské streamovací platformy Okko, která toho času byla na „černé listině“. Přestože Apple transakce sám nahlásil, úřady vyslovily, že došlo k porušení finančních pravidel zavedených po ruské invazi na Ukrajinu.
Podle britského úřadu OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) provedla společnost Apple Distribution International (ADI) v červnu a červenci 2022 dvě platby v celkové výši přes 635 tisíc liber. Příjemcem byla Okko LLC, která v té době již podléhala britským sankcím. Problém nastal především kvůli tomu, že peníze byly směrovány přes britské bankovní domy, čímž vznikla přímá vazba na jurisdikci Spojeného království.
Apple se brání tím, že k pochybení došlo neúmyslně. Platby odešly jen několik dní poté, co se vývojář aplikace stal dceřinou společností sankcionovaného subjektu. Jakmile Apple na chybu přišel, sám ji nahlásil úřadům. Apple spoléhal na své pobočky a externí partnery, kteří měli na starosti prověřování sankčních seznamů. Úřad OFSI zdůraznil, že společnosti jsou v samy zodpovědné za dodržování pravidel, i když tyto postupy delegují na třetí strany. Původní pokuta byla snížena o 35 % díky tomu, že Apple s úřady plně spolupracoval a k činu se přiznal. Zde dobře vidíme projev známého přísloví „za dobrotu na žebrotu“.