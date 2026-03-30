Zavřít reklamu

Apple má tajnou zbraň proti hackerům. Tuto funkci zatím nikdo nedokázal prolomit

Vše o Apple
J. Jiří Filip
0

Apple si u zabezpečení svých produktů dlouhodobě zakládá na tom, že není jen marketingovou frází, ale reálně fungující vrstvou ochrany. A pokud se potvrdí poslední informace, Lockdown Mode je krásným případem, kdy se tahle filozofie proměnila v něco opravdu hmatatelného.

Podle vyjádření Applu totiž neexistuje jediný známý případ, kdy by se podařilo prolomit zařízení s aktivovaným Lockdown Mode pomocí tzv. mercenary spyware. Jinými slovy, pokud jste si tento režim zapnuli, Apple o žádném úspěšném útoku neví, což je vzhledem k tomu, o jak sofistikované nástroje v těchto případech jde, velmi zajímavé.

Lockdown Mode přitom není funkce pro každého. Apple ji představil v roce 2022 s cílem chránit uživatele, kteří mohou být terčem vysoce cílených útoků, typicky novináře, aktivisty nebo právníky. Tomu odpovídá i to, jak radikálně tento režim omezuje samotný systém. Blokuje totiž většinu příloh ve zprávách, vypíná pokročilé webové technologie, znemožňuje automatické připojování k nezabezpečeným Wi-Fi sítím a celkově „osekává“ iOS, iPadOS i macOS na naprosté minimum z hlediska potenciálních zranitelností.

Zajímavé je, že podobné závěry potvrzují i nezávislé organizace. Například Amnesty International nebo Citizen Lab, které se dlouhodobě zabývají sledováním spyware útoků, nenašly jediný případ, kdy by byl iPhone s aktivním Lockdown Mode úspěšně kompromitován. Naopak evidují situace, kdy tento režim útok přímo zablokoval, včetně pokusů využívajících nechvalně známý Pegasus nebo Predator. Celá věc má navíc ještě jeden zajímavý rozměr. Podle výzkumníků z Googlu se některý spyware dokonce ani nepokouší zařízení infikovat, pokud detekuje zapnutý Lockdown Mode. Důvod je to, útočníci nechtějí riskovat odhalení svých nástrojů, pokud je šance na úspěch minimální.

Ve výsledku tak Lockdown Mode působí jako jedna z nejtvrdších bezpečnostních funkcí, jaké kdy Apple běžným uživatelům nabídl. Není pohodlný, není „neviditelný“ a v praxi vám omezí spoustu věcí, na které jste zvyklí. Na druhou stranu, pokud patříte do skupiny, která něco takového skutečně potřebuje, dává tohle omezení až překvapivě velký smysl.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.