Mac Studio dorazí možná už zítra. Leaker odhalil, jak má vypadat

Portfoliu Maců by se mohlo zítra solidně otřást v základech. Tvrdí to alespoň poměrně úspěšný leaker Luke Miani, dle kterého Apple na svém prvním letošním Eventu odhalí zbrusu nový počítač s názvem Mac Studio. Ve své podstatě by se mělo jednat „jen“ o větší Mac mini, který bude samozřejmě disponovat vyšším výkonem. Ten mu pravděpodobně zajistí buď čip M1 Pro, nebo M1 Max, popřípadě budou k dispozici obě varianty.

Zatímco základnou by měl nový Mac Studio legendární Mac mini kopírovat, z hlediska výšky má být zhruba dvakrát tak vysoký. To proto, že bude skrývat komponenty jednak prostorově náročnější, ale hlavně náročnější z hlediska chlazení, kvůli čemuž musel Apple u Macu upravit jeho šasi, aby jeho útrobám zajistil dostatečné množství vzduchu. Novinka by měla stejně jako model mini disponovat integrovaným reproduktorem, stejně jako celou řadou portů na zadní straně, skrze které bude možné připojit periferie. Další detaily o produktu jsou však bohužel v tuto chvíli neznámé, stejně jako svět netuší, kolik si za něj může Apple účtovat. Macy s čipy M1 Pro a M1 Max jsou totiž sice drahé, na druhou stranu však disponují taktéž bateriemi, klávesnicemi či prvotřídními monitory. Mac Studio by tak ve výsledku nemusel být cenově až tak šílený – tedy minimálně oproti klasickému Macu mini.