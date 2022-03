Takto má vypadat nový levný monitor, který může Apple zítra představit

Zítřek by mohl být nakonec o poznání zajímavější, než se ještě před pár dny zdálo. Tvrdí to alespoň leaker se smíšenými výsledky z minulosti Luke Miani, který se dokonce nebál odhalit i jeho design. A že je na co se těšit.

Pokud jsou informace leakera pravdivé a rendery odráží realitu, novinka nesoucí název Studio Display bude designově jakýmsi hybridem iMacu M1 a Pro Display XDR. Od prvního zmiňovaného produktu si displej vypůjčí konkrétně stojan spolu s úzkým tělem, od XDR pak úzké rámečky. Velmi zajímavé je pak to, že displej nedisponuje alespoň na renderech žádným portem, z čehož lze vyvodit, že jako rozbočovač pro jiná zařízení využívat nepůjde. Kdyby se totiž s vícero porty počítalo, takřka 100% jsou do renderu zaznačeny. S jedním USB-C/Thunderbolt portem však samozřejmě kvůli propojitelnosti počítat lze. Co se týče rozlišení, to má být citelně nižší než je u Pro Display XDR, a to zejména proto, aby jej mohl Apple prodávat výrazně levněji. Cenovka by se mohla pohybovat konkrétně kolem 30 tisíc korun, což je na poměry Applu vcelku solidní. Zda se ale jedná o realitu je v tuto chvíli nepotvrditelné.