Apple prý zítra představí novou barevnou variantu iPhonu 13

Když Apple na první Keynote loňského roku světu představil novou barevnou variantu iPhonu 12, leckoho tím poměrně dost zaskočil. Příchod fialové verze totiž do té doby nikdo nepředpovídal a o to víc jejím odhalením svět kalifornský gigant nadchnul – tím spíš, když když fialová na iPhonu 11 byla opravdu zdařilá a mezi uživateli se díky tomu těšila velké oblibě. A právě na tento úspěch má mít v plánu Apple zítra podle youtubera a leakera v jedné osobě Luka Mianiho navázat.

Zdroje leakera, který se v minulosti párkrát přesně do černého již trefil, jsou konkrétně přesvědčeny o tom, že novou barevnou variantou iPhonu 13 chystanou pro letošní jaro má být zelená, konkrétně pak v poměrně tmavém provedení. Její rendery následně leaker zveřejnil na portálu AppleTrack a to v odstínu, o kterém slyšel, že by měl dorazit. Detailně si jej můžete prohlédnout na prvním místě v galerii vedle tohoto odstavce, na dalších je pak k vidění iPhone 13 na reálných fotkách. Pokud se Apple k nasazení zelené skutečně odhodlá, bude to znamenat, že naváže na iPhony 12, které v zeleném kabátku taktéž dorazily, byť ve výrazně světlejší formě. I přesto, že byly velmi hezké, na ně však Apple s iPhony 13 poměrně překvapivě nenavázal, což mnohé uživatele do jisté míry mrzelo. Bude proto velmi zajímavé, jak by mohla světem zahýbat letošní zelená.