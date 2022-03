Sražený osel autem Google Maps a další neuvěřitelné věci, které můžete nalézt ve Street View

Že toho lze na Google Maps a zejména pak ve Street View, které vám umožňuje procházet de facto z pohledu první osoby mnohá místa po celém světě vidět skutečně mnoho není již řadu let žádným tajemstvím. Ostatně, mnozí z nás čas od času zeměkoulí přes Street View brouzdají a plánují si skrze ně například to, jak budou projíždět neznámá města autem v souvislosti s jízdními pruhy a tak podobně. Věděli jste však, že na stejném místě lze nalézt i celou řadu bizarností, které byste tam zřejmě tak úplně nečekali?

Jak můžete sami vidět, některé záběry z Google Maps stojí opravdu za to, byť jsou do jisté míry poměrně brutální. Například sražení oslíka na úplném začátku videa není úplně pro slabé povahy, byť milovníkům černého humoru zcela určitě úsměv na tváři vykouzlí. Nám v redakci se pak velmi líbila i držící se kočka domu, která působí spíš jak z nějakého filmu než z reálného světa. A jaký úkaz v Google Maps pobavil nejvíce vás? Dejte nám vědět do komentářů pod tímto článkem.