Hotspot na iPhone při volání nefunguje: Proč tomu tak je a lze s tím něco dělat?

Osobní hotspot je funkce, na které je závislých mnoho uživatelů. Pomocí hotspotu totiž můžete jednoduše sdílet připojení k internetu z iPhonu na vaše ostatní zařízení. Po zapnutí hotspotu se tak z iPhonu stane jakýsi „router“, ke kterému se můžete připojit, podobně jako k Wi-Fi, a získat připojení k internetu. To se může hodit v různých situacích – například pokud potřebujete pracovat na Macu někde, kde není k dispozici Wi-Fi. Jednoduše na iPhonu aktivujete hotspot a následně se k němu na Macu připojíte, čímž získáte přístup k internetu.

Pokud patříte mezi jedince, kteří osobní hotspot využívají často, tak jste si mohli všimnout toho, že může dojít k jeho vypnutí v případě, že vám někdo zavolá. Pro mnoho uživatelů je tohle velice otravné, jelikož to znamená, že při vyřizování hovorů nemohou dále využívat internet na svém Macu, popřípadě na jakémkoliv jiném zařízení. Hotspot se prostě a jednoduše deaktivuje a k opětovné aktivaci dojde až tehdy, když hovor položíte. Pravdou ale je, že v takové situaci jste se mohli ocitnout především před několika lety. V současné době se v ní ocitnete pouze v případě, že se nacházíte v místě, kde není ideální pokrytí signálem.

Hotspot na iPhone při volání nefunguje: Proč tomu tak je?

Pojďme si to tedy společně vysvětlit – z jakého důvodu nebylo možné především před několika lety zároveň telefonovat a využívat hotspot, popřípadě proč ho nemůžeme společně s voláním využívat na místech, kde není ideální signál? Odpověď je relativně jednoduchá. Abyste mohli zároveň využívat hotspot a u toho telefonovat, tak potřebujete být připojeni k mobilní síti, která podporuje zároveň přenos dat (pro hotspot) a přenos hlasu (pro volání). Společný přenos dat i hlasu podporuje pouze síť 4G, potažmo LTE, a novější. Vůbec poprvé se LTE objevilo v roce 2009, avšak nějakou dobu samozřejmě trvalo, než došlo do Česka, a než jsme se dočkali jeho rozšíření. Předchůdci LTE jsou pak sítě 3G a 2G, taktéž známá jako EDGE či GPRS. A právě ani jedna z těchto dvou jmenovaných sítí neumožňuje zároveň přenášet data a hlas, tudíž je nutné si vždy vybrat pouze z jednoho.

V případě, že se tedy budete nacházet na místě, kde není 4G/LTE či 5G k dispozici, tedy pokud budete připojeni ke 3G či 2G, tak se musíte jednoduše smířit s tím, že vám hotspot při volání fungovat nebude – a nic s tím neuděláte. Dobrou zprávou ale je, že minimálně 4G/LTE už je v dnešní době v Česku k dispozici prakticky všude. Problém může nastat pouze na odlehlých místech, tj. na zapadlých vesnicích či třeba v lesích, popřípadě při cestování vlakem. Někde v lese však nejspíše hotspot využívat nebudete a ve většině vlacích už je v dnešní době k dispozici přímo Wi-Fi, takže se s tím rozhodně dá pracovat.

Hotspot na iPhone při volání nefunguje: Co s tím dělat?

Existuje malá pravděpodobnost toho, že by se mezi našimi čtenáři nacházel někdo, kdo by 4G/LTE na svém iPhonu neměl k dispozici – zcela vyloučeno to ale rozhodně není. Nutno zmínit, že 4G/LTE je k dispozici na každém iPhonu 5 a novějším, tudíž máte-li starší iPhone, tak tuto síť nebudete schopni využít. Zároveň samozřejmě musíte mít SIM kartu, která LTE podporuje. Pokud vlastníte iPhone, který 4G/LTE umí, ale i přesto nemáte tuto síť k dispozici, tak se přesvědčte, že ji máte aktivní. Stačí přejít do Nastavení → Mobilní data → Volby dat → Hlas a data, kde klepnutím zaškrtněte 4G či LTE. Kromě toho zde aktivujte i VoLTE, pokud je k dispozici.