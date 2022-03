Otevřete si obchod se sběratelskými kartičkami v nové originální hře na iOS

Zdá se, že ti, kdo by neznali legendární sběratelskou karetní hru Magic: the Gathering nebo její pokémonní protějšek, by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Fenomén, který vtrhli i do našich zemí na konci devadesátých let minulého století, s sebou přinesl i rozvoj nového druhu obchodu s jednotlivými kartičkami. Pokud jste si někdy sami přáli vyzkoušet si takový byznys, určitě se vám bude líbit herní novinka vývojáře Sia Deng Shina. Ten sám naprogramoval idylickou klikačku Idle Card Shop Tycoon, v níž se ujmete role majitele právě takového obchodu.

Hra samozřejmě nemůže využít žádnou z již známých sběratelských her, vymýšlí si proto vlastní karetní fenomén. Vývojář tak vynalézá Tetramony, kteří se zcela očividně inspirují úspěchem japonských Pokémonů. Kartičky, které budete otevírat z náhodně poskládaných balíčků, pak budete prodávat jednotlivě i ve zmíněných baleních. Klíčem k úspěchu pak bude najít správný balanc mezi nabídkou a poptávkou. Pro Shena byl vývoj hry přitom prostředkem, jak si splnit sny z dětství. V té době si vývojář nemohl dovolit kupovat pokémonní kartičky, takže si prostřednictvím Idle Card Shop Tycoon konečně plní nejen je, ale i virtuální alba s kartičkami kreslených příšerek. Hru si můžete již nyní stáhnout z App Storu. Idle Card Shop Tycoon je zcela zdarma.