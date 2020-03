Nejdražší sběratelské Apple kousky: Pokud máte tyto věci doma, jste za vodou

Někdo považuje firmu Apple zkrátka za výrobce užitečných technologických produktů, pro některé lidi je Apple kultem, a nejraději by vlastnili vše s logem nakousnutého jablíčka. Někomu jinému zase může shromažďování sběratelských předmětů, limitovaných výrobků a dalších věcí, spojených s Applem, generovat vcelku slušný výdělek. Jaké věci, spojené s Applem, je možné vydražit, a kolik za ně kupující zaplatili?

Oblečení a suvenýry

I dnes můžete například v návštěvnickém centru Apple Parku sehnat oblečení s logem nakousnutého jablka, případně s jinou jablečnou tematikou. Tato trička a mikiny získají na ceně nejspíš až časem, existuje ale „Apple oblečení“, které má již dnes nemalou cenu. Může se jednat například o kousky z bizarní Apple kolekce z devadesátých let minulého století, nebo třeba oblečení, které bylo určeno výhradně zaměstnancům Applu – trika pracovníků Genius Baru či Apple Storu, zaměstnanecké mikiny, kšiltovky a další kousky. Na ceně postupně nabývají také nejrůznější více či méně bizarní suvenýry. Leckdy se jedná o vcelku rozměrné předměty. Japonský umělec NIGO, zakladatel módní značky A Bathing Ape (BAPE), navrhl kdysi pro jeden Apple Store v Alabamě neonové logo Apple v duhových barvách. To se později v aukci vydražila za 88 646 dolarů.

Historické produkty

Není starý produkt jako starý produkt. S plastovým MacBookem z roku 2008 dnes možná oslníte pamětníky nebo milovníky nostalgie, hardcore sběratele jím ale nijak neohromíte, nejnovější Photoshop na něm nerozběhnete … pokud ale takový kousek vlastníte, zkuste ho uvést do co nejlepšího stavu a pečlivě ho uložte na bezpečené místo do doby, než nabyde na hodnotě. Mezi nejvíce ceněné sběratelské kousky v současné době patří pochopitelně exempláře počítačů Apple I a II – ideálně funkční – nebo třeba původní Macintosh. Zájem je ale třeba také o první iPhone – ideálně v neporušeném balení nebo základové desky a další komponenty starších Apple produktů.

Osobní věci a podepsané předměty

Připadají vám lidé, kteří touží vlastnit černý rolák, brýle nebo dokonce tenisky Steva Jobse, jako fetišisté? S velkou pravděpodobností tyto předměty neshánějí kvůli své nadměrné oddanosti vůči spoluzakladateli Applu, jen jsou si vědomi jejich trvalé – případně narůstající – hodnoty. Kromě osobních předmětů jsou vysoce ceněné i autogramy – nedávno šel do dražby například PowerBook, podepsaný Stevem Jobsem. Vyšší hodnotu mají vždy autogramy bez věnování, i za podpis s věnováním byste ale od sběratelů mohli dostat velmi dobře zaplaceno. Nejedná se jenom o věci, spojené s osobou Steva Jobse. V roce 2008 se například za 7 tisíc dolarů (v přepočtu zhruba 161 tisíc korun) dražil kufřík na nářadí, který dříve patřil Stevu Wozniakovi.

Limitované edice produktů

Perspektivní kategorií sběratelsky atraktivních předmětů jsou také limitované edice nejrůznějších produktů. Jedná se například o Macinotsh, vydaný k příležitosti dvacátého výročí této produktové řady. Úspěch ale slaví například také limitovaná zlatá edice „drátových“ sluchátek Earpods. Ty navrhl tehdejší šéfdesignér Applu Jony Ive, a v rámci charitativní aukce v síni Sotheby’s se tato sluchátka v roce 2013 vydražila za 461 tisíc dolarů. V této aukci se dražil mimo jiné také červený Mac Pro v proslulém designu „odpadkového koše“ – jeho cena se v aukci vyšplhala na 977 tisíc dolarů. Podle tehdejších příspěvků na Twitteru si oba tyto sběratelské kousky zakoupil Tony Fadell.