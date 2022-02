Tváří v tvář jsme vyzkoušeli, jak fotí Samsung Galaxy S22+ proti iPhonu 13 Pro Max

Na začátku února představil Samsung trio modelů Galaxy S, které patří do vrcholného jeho portfolia a stojí tak přímo proti iPhonům 13. Model Galaxy S22 Ultra je přece jen specifikacemi hodně jinde, protože nabízí 108MPx širokoůhlý objektiv a teleobjektiv s 10× přiblížením. Zbývající dva modely disponují stejnou specifikací, kdy se model Galaxy S22+ iPhonu 13 Pro Max blíží i svou velikostí.

Pro dlouholetého uživatele iPhonu (už od iPhonu 3G), je poměrně zajímavé dostat se ke konkurenčnímu zařízení a zahodit všechny předsudky v tom ohledu, že když to není iPhone, a má to Android, musí to být něco špatného. Stejně jako Apple inovuje svou soustavu fotoaparátů, snaží se o to i ostatní výrobci, Samsung nevyjímaje. I když se pak u modelu Ultra pustil do jistého experimentování, a ve fotografickém testu DXOMark to také pěkně schytal, u zbývajících dvou modelů se drží poměrně při zemi. Jediným výstřelkem zde může být maximálně tak počet MPx u širokoúhlého fotoaparátu.

Specifikace fotoaparátů:

iPhone 13 Pro Max

Ultraširoký fotoaparát: 12 MPx, f/1,8 , úhel záběru 120˚

Širokoúhlý fotoaparát: 12 MPx, OIS s posuvem snímače, f/1,5

Teleobjektiv: 12 MPx , 3× optické přiblížení, OIS, f/2,8

LiDAR skener

Přední fotoaparát: 12 MPx, f/2,2

Galaxy S22+

Ultraširoký fotoaparát: 12 MPx, f/2,2, úhel záběru 120˚

Širokoúhlý fotoaparát: 50 MPx , OIS, f/1,8

Teleobjektiv: 10 MPx, 3× optické přiblížení, OIS, f/2,4

Přední fotoaparát: 10 MPx, f/2,2

Přítomné fotografie jsou pro potřeby webu zmenšeny, ale jsou bez případné následné editace. V plném rozlišení si je můžete prohlédnout zde. Ať už budete kontrolovat expozici nebo věrnost barev, jsou na tom obě zařízení velice podobně, tedy na skutečně vysoké úrovni. Nežádoucím artefaktům se ve scénách s vysokým kontrastem ale příliš nevyhneme. Maximální digitální přiblížení je pak samozřejmě spíše jen pro ilustraci, protože použitelné není ani v jednom případě.

