Vyzkoušeli jsme, jak fotí třináct let starý iPhone 3Gs ve srovnání s nejnovějším iPhone 13 Pro

Jednou z nejpoužívanějších funkcí iPhone je hned po komunikaci fotoaparát a toho si je dobře vědom především Apple, který jej rok co rok vylepšuje. Když v roce 2009 představil iPhone 3Gs, nefotil tento telefon na svou dobu vůbec špatně, ovšem o „pár“ let později se světu ukázal iPhone 13 Pro, který je už opravdu hodně jiný šálek kávy. Zatímco v jednom z předchozích článků jsme se podívali na porovnání iPhone 13 Pro s původním iPhonem označovaným také jako iPhone 2G, dnes se podíváme na porovnání iPhone 13 Pro a iPhone 3Gs.

Zatímco iPhone 3Gs nabízí fotografie v rozlišení 2048 x 1536 pixelů, v případě iPhone 13 Pro je to rozlišení 4032 x 3024 pixelů. iPhone 3Gs byl vybaven jedním 3 Mpx fotoaparátem bez blesku nebo optického zoomu. iPhone 13 Pro dnes nabízí 12 Mpx fotoaparát se světelností f/1.5. Mimo to nabízí také další dva fotoaparáty a to jak ten s trojnásobným přiblížením, tak i ultraširokoúhlý a samozřejmě je vybaven bleskem. Na to, jaký rozdíl tato čísla znamenají v praxi se můžete podívat v galerii níže, kde najdete stejné fotografie nafocené jak na iPhone 3Gs, tak na iPhone 13 Pro.

iPhone 3Gs z roku 2009

iPhone 13 Pro z roku 2021