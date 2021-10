Vyzkoušeli jsme, jak fotí iPhone 13 Pro ve srovnání s původním iPhonem 2G

Když jsem byl naposledy vyzvednout auto z pravidelného welnessu od kluků v RDM Garáži, vzpomněl jsem si, že má můj kamarád Draho Piok hluboko v šuplíku původní iPhone označovaný také jako iPhone 2G. Nebylo nad čím přemýšlet a než kluci doleštili poslední čmouhy, udělali jsme pár stejných fotografií pomocí iPhone 13 Pro a iPhone 2G. Pojďte se sami podívat, jak se čtrnáct let vývoje podepsalo na kvalitě fotoaparátu u Applu.

Původní iPhone, označovaný také jako iPhone 2G, disponoval jedním jediným objektivem a to s rozlišením 2MP. Výsledné fotografie pak mají rozlišení 800×600 pixelů. iPhone 13 Pro disponuje trojicí fotoaparátů, přičemž my jsme pro náš účel použili ten „původní“, který mají všechny generace iPhone a to širokoúhlý. Čočka však má jiné zorné pole než u původního iPhone a tak je nutné brát v potaz, že nelze z jednoho místa oběma iPhony vyfotit fotografii, která 1:1 zachycuje to stejné. iPhone 13 Pro nabízí 12 MP čip, který pořizuje fotografie v rozlišení 3024×4032 pixelů při fotografování na výšku. To znamená, že fotografie z původního iPhone, se fyzicky vejde do fotografie iPhone 13 pro hned pětkrát.

iPhone 2G (původní iPhone z roku 2007)

iPhone 13 Pro

Nejdůležitější při každé fotografii je světlo a to je jasně vidět na příkladu fotografie žlutého Lamborghini, které je nasvíceno profesionální světlem používaným pro detailing a fotografie tak ani z iPhone 2G nevypadá na to, že je to 14 let starý telefon vůbec špatně. V případě exteriérových fotografií, které vznikaly v šeru, je již rozdíl mnohem patrnější. Každopádně i u nich mnoho lidí jistě překvapí, že kvalita není vůbec špatná a zcela narovinu ten 14 let trvající vývoj nevypadá na první pohled až tak revolučně, jak by se mohlo zdát. Velký rozdíl je především v rozlišení fotografií. Pokud se na fotky z iPhone 2G díváte na jeho displeji, vypadají na dnešní dobu strašně, protože jsme zvyklí na Retinu. Pokud je pak zobrazíte na displeji nového iPhone, což si můžete ostatně vyzkoušet sami, zjistíte, že nevypadají zle, ale i při zobrazení přes celý displej již dochází k jejich rozmazání v důsledku přibližování fotografie v nízkém rozlišení.