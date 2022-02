Kompletní srovnání: iPhone 13 (Pro) vs. Samsung Galaxy S22 (+/Ultra)

Před pár hodinami jsme se na konferenci Galaxy Unpacked společnosti Samsung dočkali představení nové vlajkové lodi ve světě mobilních telefonů s Androidem. Konkrétně Samsung představil tři modely, a to Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ a Galaxy S22 Ultra. Pojďme se společně v tomto článku podívat na srovnání těchto tří nových telefonů s jablečnými telefony. Konkrétně dává největší smysl provést srovnání s iPhone 13, 13 Pro a 13 Pro Max. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Procesor, paměť, technologie

Hned na začátek se společně podíváme do útrob všech telefonů. Co se týče trojice nových telefonů od Samsungu, tak jsou všechny osazené stejným čipem, podobně jako je tomu u iPhonů. Konkrétně se jedná o zbrusu nové čipy Snapdragon 8 Gen 1 vyrobené 4nm výrobním procesem. Tyto čipy jsou ale k dispozici jen v USA, Číně a Indii. U nás si budeme muset vystačit s čipem Exynos 2200, který je taktéž vyroben 4nm výrobním procesem. Veškeré iPhony 13 (Pro) pak ve svých útrobách skrývají výkonný čip A15 Bionic, který je vyroben 5nm výrobním procesem. Co se GPU týče, tak Samsung u všech nových telefonů s čipem Snapdragon využívá Adreno 730, čipy Exynos pak spoléhají na GPU Xclipse 920. Apple u svých jablečných telefonů nabízí vlastní 4jádrové GPU, které je součástí čipu A15 Bionic.

Hlavnímu čipu pak samozřejmě sekunduje operační paměť, tedy RAM. Samsung Galaxy S22 a S22+ se ve všech variantách úložiště pochlubí 8 GB RAM. Co se týče vrcholného Galaxy S22 Ultra, tak zde je k dispozici 8 GB RAM u 128 GB varianty a 12 GB u 256 GB a 512 GB varianty. U iPhonů je to tedy o mnoho jednodušší. iPhone 13 (mini) disponuje 4 GB RAM, zatímco vrcholné modely iPhone 13 Pro (Max) nabízí 6 GB RAM. Nutno ale zmínit, že nelze takto na papíře srovnávat operační paměti telefonů Samsung a iPhonů, a to z důvodu optimalizace systému apod. V případě biometrické autentizace pak nabízí Samsung u všech tří modelů ultrazvukový snímač otisků prstů a ověření přes obličej, iPhone se pak u všech modelů pochlubí jedinečným Face ID. Ani jeden z porovnávaných telefonů nenabízí možnost pro rozšíření paměti pomocí SD karty, všechny modely pak podporují Dual SIM.

Samsung S22 Ultra:

Baterie a nabíjení

Při výběru telefonu vás rozhodně zajímá také velikost baterie, díky které jste schopni přibližně určit, jak dlouho vám telefon vydrží. Samsung S22 nabídne baterii o kapacitě 3200 mAh, Samsung S22+ se pak pochlubí baterií o kapacitě 4500 mAh. Vrcholný model v podobě Samsung Galaxy S22 Ultra pak nabídne baterii o velikosti 5000 mAh. Oproti tomu iPhone 13 se pochlubí baterií o velikosti 3227 mAh, iPhone 13 Pro pak nabízí baterii o kapacitě 3095 mAh a největší vrcholný iPhone 13 Pro Max pak 4352 mAh.

U všech představených Samsungů z řady S22 se dále můžete těšit na rychlonabíjení, a to s výkonem až 45 wattů. iPhony 13 (Pro) taktéž nabízí rychlonabíjení, avšak bohužel pouze o maximálním oficiálním výkonu 20 wattů, každopádně se ukázalo, že je možné využít až 23 wattový nabíjecí adaptér u iPhonu 13 a 13 Pro, až 27 wattový adaptér u iPhonu 13 Pro Max. Rychlonabíjení u Samsungů S22 je možné díky USB Power Delivery 3.0, jablečné telefony pak nabízí Power Delivery 2.0. Všechny porovnávané telefony dále nabídnout bezdrátové nabíjení. Samsung o maximálním výkonu až 15 wattů, iPhone pak 7.5 wattu v případě klasického bezdrátového nabíjení Qi nebo až 15 wattů při nabíjení pomocí MagSafe bezdrátové nabíječky. Oproti iPhonu umí Samsung S22, S22+ a S22 Ultra také reverzní nabíjení, a to až o výkonu 4.5 wattu.

Konstrukce a displej

Postupně jsme se dostali až ke konstrukci porovnávaných zařízení. Co se týče využitého materiálu, tak Samsung vsadil u všech tří telefonů na klasický hliník. iPhone 13 (mini) má taktéž šasi vyrobeno z hliníku, avšak iPhone 13 Pro (Max) využívá nerezovou ocel, která je pevnější a elegantnější. U všech zařízení jsou pak samozřejmostí skleněná záda. Samsung u nich využívá sklo Gorilla Glass Victus+ a stejně tak tohle tvrzené sklo chrání i displej. iPhony využívají také skla Gorilla Glass, a to jak vzadu, tak i vepředu. Neví se však, o jaký typ se jedná, jelikož si Apple nechává ve společnosti Corning, která za Gorilla Glass stojí, vyrábět vlastní typ tvrzených skel. Na spodní hraně všech Samsngů S22 najdete pro nabíjení USB-C konektor, Apple u svých iPhonů stále využívá Lightning. Všechny porovnávané modely pak nabízí odolnost proti prachu a vodě IP68. V případě Samsungů je odolnost proti vodě stanovena po dobu 30 minut v maximální hloubce 1.5 metru, iPhony pak dokáží vydržet až 6 metrů pod vodou po dobu 30 minut.

iPhone 13 Pro (Max):

Samsung S22 nabízí 6.1″ displej s rozlišením 1080 x 2340 pixelů, což udává jemnost displeje 425 PPI, a maximální svítivostí 1300 nitů. Větší Samsung S22+ se pak chlubí 6.6″ displejem s rozlišením 1080 x 2340 pixelů s jemností 393 PPI a svítivostí 1750 nitů. Vrcholný Samsung S22 Ultra nabízí největší displej s úhlopříčkou 6.8″, rozlišením 1440 x 3080 pixelů, jemností 500 PPI a svítivostí 1750 nitů. Označení všech tří displejů je AMOLED 2x, nabízí 120 Hz obnovovací frekvenci, dále podporu HDR10+ a jsou schopné Always-On. Oproti tomu iPhone 13 a iPhone 13 Pro nabízí stejný 6.1″ displej s rozlišením 1170 x 2532 pixelů, což udává jemnost 460 PPI, a svítivost 1200 nitů. iPhone 13 Pro Max pak nabídne 6.7″ displej s rozlišením 1284 x 2778 pixelů s jemností 458 PPI a svítivostí 1200 nitů. Displeje všech iPhonů 13 (Pro) jsou označovány jakožto Super Retina XDR OLED, nabízí adaptivní obnovovací frekvenci o hodnotě až 120 Hz, dále podporují HDR10, Dolby Vision, zobrazení gamutu P3 a True Tone. Neumí však Always-On, na což si mnoho uživatelů stěžuje.

Samsung S22:

Fotoaparát

Prakticky všichni výrobci chytrých mobilních telefonů se v poslední době snaží co možná nejvíce vylepšit fotosoustavu – a rozhodně to je vidět. To, co v dnešní době můžete telefonem vyfotit, se často srovnává s fotografiemi ze zrcadlových fotoaparátů za statisíce korun. Samsung S22 a S22+ nabízí naprosto totožnou fotosoustavu, která čítá celkově tří objektivů. Těšit se můžete na hlavní širokoúhlý 50 MP objektiv s světelností f/1.8, dále ultra-širokoúhlý 12 MP objektiv se světelností f/2.2 a na 10 MP teleobjektiv se svítivostí f/2.4. Vrcholný Samsung S22 Ultra se pak pochlubí celkově čtyřmi objektivy. Hlavní širokoúhlý objektiv má 108 MP a světelnost f/1.8, dalším v pořadí je pak 12 MP ultra-širokoúhlý objektiv se světelností f/2.2. Třetím objektivem je teleobjektiv s rozlišením 10 MP a světelností f/2.4 a poslední je periskopový objektiv s rozlišením 10 MP a světelností f/4.9. iPhone 13 (mini) se pak pochlubí dvěma objektivy, a to 12 MP širokoúhlým objektivem se světelností f/1.6 a 12 MP ultra-širokoúhlým objektivem se světelností f/2.4. iPhone 13 Pro a 13 Pro Max pak nabízí tři stejné objektivy, a to 12 MP širokoúhlý objektiv se světelností f/1.5, dále 12 MP ultra-širokoúhlý objektiv se světelností f/1.8 a 12 MP teleobjektiv se světelností f/2.8. Kromě toho 13 Pro a 13 Pro Max nabízí LiDAR skener pro měření hloubky.

iPhone 13 (mini):

Video můžete na všech nových telefonech Samsung S22 natáčet ve stejných kvalitách. Největším trhákem je možnost natáčení 8K videa ve 24 FPS, pokud byste chtěli snížit na 4K, tak můžete natáčet až v 60 FPS, Full HD rozlišení pak nabízí natáčení až do 240 FPS. Nechybí podpora HDR10+. U všech iPhonů pak můžete využít natáčení až do 4K při 60 FPS, Full HD rozlišení pak nabízí až 240 FPS. iPhone 13 (mini) pak ještě nabízí HDR fotografie, natáčení do Dolby Vision HDR (až 60 FPS). Vrcholný iPhone 13 Pro (Max) se pak chlubí 10-bit HDR, natáčením do Dolby Vision HDR (až 60 FPS), dále umí ProRAW a ProRes. Co se týče přední kamery, tak Samsung S22 a S22+ má stejnou, a to 10 MP se světelností f/2.2. Vrcholný Samsung S22 Ultra se pak chlubí 40 MP přední kamerou se světelností f/2.2. U iPhonů 13 (Pro) je to jednoduché, jelikož všechny nabízí 12 MP přední kameru se světelností f/2.2.

Barvy a úložiště

Všechny představené Samsungy S22 si můžete pořídit ve čtyřech barvách. S22 a S22+ nabízí černou, zelenou bílou a růžovou, model S22 Ultra pak nabízí stejné barvy s tím, že růžová je o něco tmavší. iPhone 13 (mini) je k dispozici v pěti barvách, a to v bílé, černé, modré, růžové a červené. Modely iPhone 13 Pro (Max) pak seženete ve stříbrné, šedé, zlaté a modré. Co se úložiště týče, tak S22 a S22+ nabídnou 128 GB či 256 GB, vrcholný S22 Ultra nabídne 128 GB, 256 GB, 512 GB a 1 TB. iPhone 13 (mini) lze pak zakoupit ve 128 GB, 256 GB či 512 GB variantě, vrcholný iPhone 13 Pro (Max) ve 128 GB, 256 GB, 512 GB či 1 TB.

Tabulkové srovnání