Kompletní srovnání: 14″ MacBook Pro (2021) vs. 13″ MacBook Pro (M1, 2020)

Jestliže se řadíte mezi jablečné nadšence, tak jste rozhodně měli pondělí v tomto týdnu v kalendáři zakroužkované červenou barvou. Právě v pondělí se totiž konala letošní třetí Apple Keynote, na které jsme se dočkali představení nových MacBooků Pro, konkrétně 14″ a 16″ modelu. Tyto MacBooky Pro přichází se zbrusu novými profesionálními čipy Apple Silicon, prvními svého druhu, a to M1 Pro a M1 Max. Kromě těchto MacBooků Pro došlo také k představení AirPods třetí generace a nových barev HomePodu mini, tyto produkty však oproti novým MacBookům Pro tak zajímavé nejsou. Na našem magazínu se už delší dobu věnujeme srovnání nových MacBooků Pro s ostatními zařízeními a v tomto článku se podíváme na srovnání 14″ MacBooku Pro (2021) se základním 13″ MacBookem Pro M1 (2020).

Cenovka

Při kupování nového stroje nejen od Applu vás samozřejmě zajímá cena, od které se odvíjí také výkon a ostatní parametry. Nutno zmínit, že nejoblíbenější jsou od Applu základní konfigurace, které jsou tedy samozřejmě nejlevnější. Pokud se podíváme na cenu základního 14″ MacBooku Pro, tak ten můžete pořídit za 58 990 korun. V případě srovnávaného 13″ MacBooku Pro je cena za základní model stanovena na 38 990 korun, což je tedy o 20 tisíc korun méně. Kromě základních konfigurací je u obou srovnávaných strojů k dispozici ještě druhá doporučená konfigurace, která je výkonnější a lepší. U 14″ MacBooku Pro má tato druhá konfigurace cenovku 72 990 korun, u 13″ MacBooku Pro pak 44 990 korun. Na cenu jako takovou se ale v tomto případě tak úplně dívat nemůžeme, jelikož je výkon 14″ modelu o mnoho vyšší – o tom ale níže.

CPU a GPU

Podíváme-li se na 14″ MacBook Pro, tak zjistíme, že je k dispozici buď s čipem M1 Pro či M1 Max. Oba dva tyto čipy jsou zbrusu nové a jedná se o vůbec první profesionální čipy od Applu. Čip M1 Pro, který se nachází u 14″ modelu v základu, je určen pro většinu profesionálů a čip M1 Max je pak určen pro jedince, kteří potřebují extrémní grafický výkon. U 13″ MacBooku Pro je pak k dispozici pouze čip M1, který navíc nemá žádné další konfigurace jako právě M1 Pro či M1 Max. Základní varianta 14″ MacBooku Pro nabízí konkrétně čip M1 Pro s 8jádrovým CPU a 14jádrovým GPU, druhá doporučená konfigurace pak disponuje taktéž čipem M1 Pro s 10jádrovým CPU a 16jádrovým GPU. V případě M1 Pro je pak ještě k dispozici čip s 16jádrovým CPU a 16jádrovým GPU. Využijete-li M1 Max, tak je k dispozici konfigurace s 10jádrovým CPU a 24jádrovým GPU, popřípadě naprosto vrcholná verze s 10jádrovým CPU a 32jádrovým GPU. 13″ MacBook Pro je, jak už bylo řečeno výše, k dispozici s čipem M1, který má 8jádrové CPU a 8jádrové GPU. Oba dva porovnávané modely pak mají 16jádrový Neural Engine pro strojové učení.

Operační paměť a úložiště

Kromě CPU a GPU si při konfiguraci nového MacBooku Pro musíte vybrat také ideální jednotnou paměť. V případě 14″ MacBooku Pro můžete sáhnout po 16 GB, 32 GB a 64 GB. V základní konfiguraci je k dispozici právě zmíněných 16 GB. Pokud sáhnete po čipu M1 Pro, tak je kromě 16 GB možné zvolit ještě 32 GB paměti, jestliže ale potřebujete 64 GB paměti, tak budete muset rovnou sáhnout po čipu M1 Max. K němu je možné kromě 64 GB pamětí využít ještě 32 GB paměti, nejnižší možnou paměť 16 GB však již nikoliv. Čip M1, který je součástí 13″ MacBooku Pro, nabízí v základní konfiguraci 8 GB jednotné paměti, připlatit si ale můžete i za 16 GB jednotné paměti. Varianty s 32 GB či 64 GB jednotnou pamětí byste ale u M1 hledali marně – i kvůli tomu vznikly čipy M1 Pro a M1 Max. Co se týče propustnosti pamětí, tak u čipu M1 Pro je udáváno 200 GB/s, u čipu M1 Max až 400 GB/s a u původního čipu M1 „pouhých“ 70 GB/s.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Neméně důležité je také správně vybrat úložiště, které později nelze rozšířit, stejně jako jednotnou paměť. Základní model 14″ MacBooku Pro můžete pořídit s SSD úložištěm o kapacitě 512 GB, u 13″ modelu je pak v základu k dispozici jen 256 GB, což už lze považovat za hraniční, potažmo na dnešní dobu lehce nedostatečné. 14″ MacBook Pro je pak k dispozici ještě s SSD úložištěm o kapacitě 1 TB, 2 TB, 4 TB a 8 TB. U levnějšího 13″ modelu je pak k dispozici SSD úložiště o kapacitě 512 GB, 1 TB, 2 TB a 4 TB. Vrcholnou 8 TB variantu byste tedy hledali marně.

Konektivita

Co si budeme nalhávat – konektivita MacBooků za poslední roky nebyla úplně ideální. Pokud byste si koupili 13″ MacBook Pro, tak byste ve všech případech získali pouze 2x Thunderbolt 4 konektor, společně se sluchátkovým konektorem. Tato výbava konektorů byla k dispozici u všech 13″ MacBooků Pro s M1, nehledě na dražší konfigurace. U nového 14″ modelu se Apple konečně rozhodl některé porty vrátit, což ocení prakticky každý profesionální uživatel. Konkrétně majitelé nového 14″ MacBooku Pro získají tři Thunderbolt 4 konektory – dva na levé straně a jeden na pravé. Kromě těchto portů pak Apple přišel také s HDMI konektorem, čtečkou SDXC paměťových karet a sluchátkovým konektorem. Zapomenout nesmíme ani na návrat MagSafe nabíjecího konektoru, který dokáže zabránit pádu zařízení na zem v případě, že osoba zakopne o napájecí kabel. Oba porovnávané modely pak nabízí podporu Wi-Fi 6 802.11ax a Bluetooth 5.0.

Displej a design

Zbrusu nový 14″ MacBook Pro se může pochlubit opravdu velkým vylepšením displeje. Přesněji jsme se dočkali 14.2″ Liquid Retina XDR displeje s mini-LED podsvícením. Nabízí rozlišení 3024 × 1964 pixelů a maximální jas po celé ploše obrazovky až 1000 nitů, potažmo špičkový jas až 1600 nitů. Novinkou je také technologie ProMotion, se kterou Apple nedávno přišel u nových iPhonů 13 Pro. Konkrétně tato technologie umožňuje displeji adaptivní změnu obnovovací frekvence, a to až do 120 Hz. Předchozí 13″ MacBook Pro M1 nabízí 13″ Retina displej s rozlišením 2560 × 1600 pixelů a klasickým LED podsvícením. V tomto případě zvládne displej vyprodukovat maximální jas o hodnotě 500 nitů. Na druhou stranu oba displeje porovnávaných zařízení podporují barevný gamut P3 a True Tone.

Na poli designu přišel Apple u nového 14″ MacBooku Pro s velkým přepracováním, a to po prakticky šesti letech. Šasi, které je ještě hranatější než předtím, je vyhotoveno z hliníku a ještě více se podobá současnému designu nových iPhonů či iPadů. Po stránce rozměrů jsou si oba porovnávané modely, tj. 13″ a 14″, velmi podobné. Konkrétně je řeč o rozměrech 1,55 x 31,26 x 22,12 centimetrů u 14″ modelu a 1,56 x 30,41 x 21,24 centimetrů u 13″ modelu. Váha 14″ MacBooku Pro (2021) je pak 1,6 kilogramů a v případě 13″ MacBooku Pro 1,4 kilogramů.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Klávesnice, kamera, zvuk

Podíváte-li se na klávesnici 14″ modelu, tak si můžete všimnout, že již není přítomný Touch Bar. Zdali se jedná o dobrou nebo špatnou zprávu už nechám na uvážení každého z vás. Samozřejmostí je pak ale u obou modelů autentizace pomocí Touch ID, které se nachází v pravé horní části klávesnice. Všimnout si můžete i černého zbarvení prostoru mezi jednotlivými klávesami, které bylo u 13″ modelu v barvě šasi jako takového. Velkého vylepšení se pak konečně dočkala i přední kamera, která má u 14″ modelu rozlišení 1080p a je přímo spojená s čipem M1 Pro či M1 Max, který v reálném čase obraz ještě upravuje, aby byl lepší. 13″ model disponuje přední kamerou s rozlišením 720p – i ta je přímo spojena s čipem M1 a zaručuje úpravu obrazu v reálném čase. 14″ MacBook Pro (2021) se oproti 13″ modelu liší v reproduktorech, a to zásadně. Nabízí totiž celkově šest Hi-Fi reproduktorů, oproti původním dvěma „obyčejným“. Oba modely podporují přehrávání Dolby Atmos, 14″ model pak nabízí podporu prostorového zvuku pro AirPody. Oba modely se pak chlubí třemi mikrofony.

Baterie

Co se týče výdrže baterie, tak ta je všeobecně u čipů Apple Silicon excelentní a bezkonkurenční. Čipy M1, M1 Pro a M1 Max jsou totiž oproti procesorům Intel o mnoho úspornější, tudíž nespotřebovávají tolik energie. Některé z vás by mohlo překvapit, že je výdrž 13″ MacBooku Pro s M1 vyšší než u 14″ modelu. Když se nad tím ale zamyslíte, tak je to svým způsobem logické, jelikož 14″ model má o mnoho vyšší výkon než čip M1 u 13″ modelu. Konkrétně se tedy bavíme o výdrži 20 hodin u 13″ modelu oproti 17 hodin u 14″ modelu. Apple zveřejnil také kapacitu baterií, která je u 13″ modelu 70 Wh a u 13″ modelu 58.2 Wh. I přesto, že má tedy 14″ MacBook Pro větší baterii, tak neposkytne zdaleka takovou výdrž jako 13″ model. Co se nabíjení týče, tak 14″ model zakoupíte buď s 67W napájecím adaptérem či 96W napájecím adaptérem, a to v závislosti na zvolené konfiguraci hlavního čipu. Napájecí adaptér je samozřejmě i nadále součástí balení. Původní 13″ model jsme nabíjeli 61W napájecím adaptérem. Nutno zmínit, že 14″ MacBook Pro nabízí také rychlonabíjení, díky kterému jste schopni dobít baterii z 0 na 50 % za pouhých 30 minut.

Nově představené Apple produkty lze zakoupit například na Alze, Mobil Pohotovosti či u iStores