Porovnání základního 16″ MacBooku Pro (2021) vs. nejdražší notebooky s Windows

Pokud patříte mezi pravé jablíčkáře, tak vám zajisté na začátku týdne neunikla letošní třetí Apple Keynote. Na té jsme se dočkali především představení nových MacBooků Pro, konkrétně 14″ a 16″ modelu. Oba dva tyto modely přichází kompletně přepracované, zároveň ale i s novými profesionálními čipy Apple Silicon M1 Pro a M1 Max. Na našem magazínu už jste si mohli všimnout několika různých srovnávacích článků, ve kterých jsme se věnovali porovnávání jednotlivých MacBooků různě mezi sebou. Pokud se však rozhodujete mezi platformou macOS a Windows, tak by vás mohlo zajímat, jak je na tom základní 16″ MacBook Pro s konkurenčními zařízeními s Windows. Do porovnání jsme vybrali základní Razer Blade Advanced 15 a základní MSI GE76 Raider. Právě s těmito dvěma notebooky (nejspíše) Apple porovnával při představení svůj 16″ MacBook Pro, a proto jsme je do našeho srovnání zahrnuli. Navíc k tomu jsou samozřejmě v podobné cenové relaci

Cenovka

Jak už jsem nakousl v odstavci výše, tak jsou veškeré porovnávané laptopy ve stejné cenové relaci. Opět podotýkám, že porovnáváme základní modely všech zmíněných zařízení. Co se tedy týče základního 16″ MacBooku Pro, tak je cena stanovena na 72 990 korun. Druhý porovnávaný laptop v podobě Razer Blade Advanced 15 vás v základu vyjde na 69 990 korun a třetí porovnávaný laptop MSI GE76 Raider v základu vychází na 71 990 korun. Samozřejmě jsou všechny modely k dispozici také v jiných konfiguracích, u kterých se cenovka ještě o několik (desítek) tisíc může zvýšit – to ale jen tak pro zajímavost.

CPU a GPU

V případě procesoru, potažmo čipu, se u 16″ MacBooku Pro (2021) můžete těšit na zbrusu nový Apple M1 Pro, Tento čip nabízí 10jádrové CPU a 16jádrové GPU. Jak CPU, tak GPU je přímo součástí čipu M1 Pro a grafický akcelerátor tak není dedikovaný, ale integrovaný. Čip M1 Pro dále z hlediska CPU disponuje 8 výkonnostními jádry a 2 úspornými jádry. Z hlediska taktovací frekvence prozatím nemáme k dispozici žádné informace. Podíváme-li se na Razer Blade Advanced 15, tak v základu získáte procesor Intel Core i7 10875H, tj. 10. generace s označením Comet Lake. Celkově 8 jader tohoto procesoru běží na základní taktovací frekvenci 2.4 GHz, pokud však dojde k přetaktování, tak se frekvence vyšvihne až na závratných 5.1 GHz. Součástí Razer Blade Advanced 15 je pak grafická karta NVIDIA GeForce RTX 3070, která má k dispozici 8 GB paměti a příkon 95 W. Oproti tomu, MSI GE76 Raider nabízí procesor Intel Core i9 11980HK, tj. 11. generace s označením Tiger Lake. Tento procesor disponuje celkově 8 jádry, které běží na základní taktovací frekvenci 2.6 GHz, pokud dojde k přetaktování, tak frekvence dosahuje 5.0 GHz. Co se GPU týče, tak má tento notebook grafickou kartu NVIDIA GeForce RTX 3070 s pamětí 8 GB a příkonem 140 W.

Operační paměť

U základního 16″ MacBooku Pro (2021) je k dispozici 16 GB jednotné paměti, která je přímo součástí čipu M1 Pro, stejně jako jádra CPU a GPU. V případě Razer Blade Advanced 15 se můžeme těšit na operační paměť o stejné kapacitě, tedy 16 GB. Třetí notebook v podobě MSI GE76 Raider se pak oproti dvěma zmíněným na poli operační paměti liší, jelikož jako jediný nabízí 32 GB RAM. Je ale nutné zmínit, že jednotné paměti 16″ MacBooku Pro s čipem M1 Pro fungují odlišným a efektivnějším způsobem. Všeobecně se udává, že pokud chceme srovnávat paměti MacBooků s čipy M1 s notebooky, které mají klasické procesory s klasickými operačními paměti, tak je nutné jednotné paměti vynásobit dvěma – právě tato výsledná hodnota by se měla porovnávat. Tento „výpočet“ samozřejmě nelze aplikovat ve všech případech, pro základní přehled ale dostačuje. Svým způsobem lze tedy říci, že základní 16″ MacBook Pro s M1 Pro disponuje operační pamětí „32 GB“.

Úložiště

Při práci je samozřejmě velmi důležité také úložiště, abyste měli kam uložit veškerá svá data. V tomto případě 16″ MacBook Pro bohužel lehce pokulhává, jelikož v základní konfiguraci nabízí jen 512 GB SSD úložiště. Jak Razer Blade Advanced 15, tak i MSI GE76 Raider nabízí SSD úložiště o kapacitě 1 TB, což je oproti 16″ MacBooku Pro dvakrát více. U všech těchto notebooků si ale můžete za příplatek vybrat větší úložiště, což možná někteří potenciální spotřebitelé využijí. Co si totiž budeme, 512 GB je v dnešní době svým způsobem hraničních, a pokud se nechcete v budoucnu dostat do situace, kdy byste museli dělat pořádek a hledat stará a nepotřebná data ke smazání, tak byste měli sáhnout alespoň po 1 TB. Je nutné zmínit, že Razer Blade Advanced 15 i MSI GE76 Raider mají v útrobách k dispozici ještě jeden M.2 slot (celkově dva, jeden je osazený) pro rozšíření kapacity úložiště. U MacBooku byste tuto možnost hledali marně, a proto je u něj velmi důležité, abyste kapacitu úložiště zvážili již v konfigurátoru, jelikož později nebudete mít prostor pro změnu.

Konektivita

Co se týče konektivity, tak si MacBook Pro letos pěkně přilepšil. Tím chci říct, že pokud bychom srovnávali předchozí generaci MacBooku Pro, tak by jej po stránce konektivity smetl jak Razer Blade Advanced 15, tak i MSI GE76 Raider. Konkrétně nabízí 16″ MacBook Pro celkově 3x Thunderbolt 4 konektor, společně s HDMI, čtečkou SD paměťových karet, sluchátkovým konektorem a napájecím konektorem MagSafe. Razer Blade Advanced 15 pak nabízí 2x Thunderbolt 3 konektor, dále 3x USB-A 3.2 Gen 2 konektor, HDMI, čtečku SD karet, sluchátkový konektor a napájecí konektor. MSI GE76 se pak pochlubí 1x Thunderbolt 4 konektorem, dále 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-A 3.2 Gen 2, 1x USB-C 3.2 Gen 2×2, 1x USB 3.2 Gen 2 s podporou DisplayPort 1.4, 1x Mini Display 1.4, HDMI, LAN konektorem, čtečkou SD karet, sluchátkovým konektorem a napájecím konektorem. Je tedy zcela očividné, že MSI GE76 Raider na poli konektivity naprosto dominuje. Po stránce bezdrátové konektivity se můžete u 16″ MacBooku Pro těšit na Bluetooth 5.0 a Wi-Fi 6, Razer Blade Advanced 15 a MSI GE76 se pak pochlubí Bluetooth 5.2 a Wi-FI 6E.

16″ MacBook Pro (2021):

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Displej a design

Zajímavé je to také na poli displejů všech tří porovnávaných notebooků – začněme tedy postupně. 16″ MacBook Pro (2021) se chlubí 16.2″ Liquid Retina XDR lesklým displejem s poměrem stran 16:10, rozlišením 3456 × 2234 pixelů a podsvícením technologií mini-LED. Maximální obnovovací frekvence displeje je 120 Hz a nutno zmínit, že je využívána technologie ProMotion, která dokáže obnovovací frekvenci adaptivně měnit podle zobrazeného obsahu. Svítivost je pak 1000 nitů. Razer Blade Advanced 15 pak nabízí 15.6″ IPS matný displej, poměrem stran 16:9, rozlišením 1920 × 1080 pixelů a podsvícením klasickými LED. Obnovovací frekvence je pak až 360 Hz a maximální svítivost výrobce neudává. MSI GE76 Raider se může pochlubit největším displejem ze všech tří, konkrétně se jedná o 17.3″ IPS matný displej s poměrem stran 16:9, rozlišením 1920 × 1080 pixelů a podsvícením klasickými LED. Obnovovací frekvence tohoto displeje je pak 300 Hz a svítivost dosahuje 300 nitů.

Razer Blade Advanced 15:

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Všechny tři porovnávané laptopy mají tělo vyhotovené z hliníku. 16″ MacBook Pro je jako jediný k dispozici ve dvou barvách, a to ve stříbrné a vesmírně šedé, Razer Blade Advanced 15 i MSI GE76 Raider je k dispozici pouze v černé barvě. Co se rozměrů (Š x V x H) týče, tak 16″ MacBook Pro je velký 355,7 x 16,8 x 248,1 milimetrů, Razer Blade Advanced 15 je velký 355 x 16,99 x 235 milimetrů a MSI GE76 Raider má rozměry 397 x 25,9 x 284 milimetrů. Z toho lze jednoduše usoudit, že nejužší je 16″ MacBook Pro, těsně v závěsu je pak Razer Blade Advanced 15. MSI GE76 Raider je pak v porovnání s ostatními dvěma laptopy o téměř jeden centimetr vyšší. Důležitá je také hmotnost – 16″ MacBook Pro (2021) váží 2,1 kilogramů, Razer Blade Advanced 15 pak 2,14 kilogramů a MSI GE76 váží 2,9 kilogramů.

MSI GE76 Raider:

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Další výbava a baterie

16″ MacBook Pro (2021) se pochlubí novou přední kamerou, která má rozlišení 1080p a je přímo spojená s čipem M1 Pro, čímž dochází k úpravě a vylepšení obrazu v reálném čase. Razer Blade Advanced 15 pak jako jediný nabízí přední kameru s rozlišením jen 720p, což je na dnešní dobu ne tak úplně dostačující. MSI GE76 se pak, stejně jako 16″ MacBook Pro, pochlubí přední kamerou s rozlišením 1080p, byť tedy bez napojení na procesor a vylepšování obrazu v reálném čase. Všechny tři porovnávané stroje nabízí podsvícenou klávesnici, numerickou klávesnici nabízí jen největší MSI GE76 Raider. Kapacita baterie 16″ MacBooku Pro (2021) je 100 Wh, Razer Blade Advanced 15 se pochlubí baterií o kapacitě 80 Wh a MSI GE76 Raider pak nabízí baterii o kapacitě 99 Wh.