Kompletní srovnání: M1 vs. M1 Pro vs. M1 Max

Jestliže se řadíte mezi jablečné nadšence, tak vám zajisté minulý rok v listopadu neunikla speciální konference od Applu, na které jsme se dočkali představení vůbec prvních zařízení s první generací čipů Apple Silicon. Konkrétně jsme se dočkali představení čipu M1, který našel své místo v MacBooku Air, 13″ MacBooku Pro a Macu mini, později dokonce i ve zbrusu novém a přepracovaném 24″ iMacu. Po představení čipu M1 se naprosto všem potvrdily informace o neskutečném výkonu a bezkonkurenční úspornosti. Rok ale utekl jako voda a co si budeme nalhávat, čip M1 už jsme prostě a jednoduše znali a svým způsobem nás omrzel.

Na začátku tohoto týdne však Apple přišel s letošní třetí konferencí, na které jsme se dočkali představení nových čipů Apple Silicon. Pokud jste tuto konferenci nesledovali, tak Apple přišel s vůbec prvními profesionálními čipy Apple Silicon, které vycházejí v původního čipu M1. Pro upřesnění jsme se dočkali dvou čipů, a to M1 Pro a M1 Max. Oba tyto čipy nabízí ještě vyšší výkon a lepší úspornost. Aktuálně jsou součástí pouze kompletně přepracovaných MacBooků Pro, a to 14″ a 16″ verze. Apple však i nadále nabízí zařízení s původním čipem M1. To znamená, že si uživatelé mohou vybrat zařízení s celkově třemi různými čipy Apple Silicon, což může být lehce zmatečné. V tomto článku si proto čipy M1, M1 Pro a M1 Max porovnáme, abyste pochopili, v čem se od sebe odlišují. Podíváme se na to, jak jsou tyto čipy „poskládané“ z hlediska CPU, GPU, pamětí a úložiště, zároveň si ale posvítíme i na další informace.

CPU

Začneme počtem jader CPU. Čip M1, který tepe v MacBooku Air, 13″ MacBooku Pro, Macu mini a 24″ iMacu, nabízí celkově 8 jader CPU – 4 z toho jsou výkonnostní a 4 úsporná. Původní čip M1 nedisponuje žádnou další variantou a je tedy dostupný pouze v jediné konfiguraci. V případě M1 Pro získáte v základní konfiguraci 8 jader CPU, pokud však sáhnete po lepší konfiguraci, tak je k dispozici až 10 jader CPU. 8jádrová varianta M1 Pro nabízí 6 výkonnostní jader a 2 úsporná jádra, 10jádrová varianta M1 Pro pak disponuje 8 výkonnostními jádry a 2 úspornými jádry. Čip M1 Pro je k dispozici ve 14″ a 16″ MacBooku Pro (2021). Vrcholný čip M1 Max pak na poli CPU disponuje ve všech případech 10 jádry – 8 z nich je výkonnostních a 2 úsporná. M1 Max je k dispozici u 14″ a 16″ MacBooku Pro (2021). Všechny tři porovnávané čipy mají 16jádrový Neural Engine pro strojové učení, tudíž v tomto ohledu byste rozdíly hledali marně.

GPU

Součástí čipů Apple Silicon jsou také grafická jádra, potažmo jádra GPU. Podíváme-li se na původní čip M1, tak zjistíme, že jej můžeme najít ve dvou variantách. V případě základního MacBooku Air získáte čip M1 s celkově 7 jádry GPU, pokud si však pořídíte jakoukoliv výkonnější konfiguraci MacBooku Air, popřípadě jakýkoliv 13″ MacBook Pro, Mac mini či 24″ iMac, tak jej získáte s 8jádrovým GPU. Čip M1 Pro, který aktuálně tepe pouze v 14″ a 16″ MacBooku Pro, je k dispozici s 14jádrovým či 16jádrovým GPU. U vrcholného čipu M1 Max pak můžete sáhnout po variantě s 24jádrovým či 32jádrovým GPU.

Paměť

Kromě CPU a GPU je součástí čipů Apple Silicon také jednotná paměť. U čipu M1 získáte v základní konfiguraci jednotnou paměť o kapacitě 8 GB, připlatit si však můžete i za 16 GB. Nový čip s označením M1 Pro je pak k dispozici v základu s jednotnou pamětí o velikosti 16 GB, pokud ale potřebujete více, tak můžete sáhnout po 32 GB jednotné paměti. A vrcholný čip M1 Max v základní konfiguraci nabízí 32 GB jednotné paměti, jako jediný čip však M1 Max nabízí ještě vrcholnou jednotnou paměť o kapacitě 64 GB. Co se propustnosti pamětí u čipu M1 týče, tak ji Apple oficiálně neudává, měla by být ale okolo 70 GB/s. Nový čip M1 Pro se pak chlubí propustností až 200 GB/s, vrcholný čip M1 Max pak ještě dvakrát vyšší, tedy 400 GB/s.

Úložiště

V případě úložiště získáte u základní konfigurace zařízení s čipem M1 SSD o kapacitě 256 GB. Připlatit si ale můžete za 512 GB, 1 TB, 2 TB či 4 TB. M1 Pro a M1 Max jsou o „jeden schodek“ výše, což znamená, že základní konfigurace startují na 512 GB SSD úložišti, k dispozici jsou však větší úložiště o kapacitách 1 TB, 2 TB, 4 TB a vrcholných 8 TB, které byste u klasického M1 hledali marně.

Další informace

Mnoho jedinců si myslí, že si jablečná společnost své čipy Apple Silicon vyrábí sama, na nějaké vlastní „lince“. Jedná se však o mylnou informaci, jelikož kalifornský gigant si své vlastní čipy pouze navrhuje a o výrobu se pak stará světoznámá společnost TSMC. Všechny tři porovnávané čipy jsou vyráběny 5nm výrobním procesem, což je v současné době jeden z nejvyspělejších výrobních procesů. Zajímavá je také informace o počtu tranzistorů, které jsou součástí jednotlivých čipů. U čipu M1 Apple uvádí 16 miliard tranzistorů, u čipu M1 Pro 33.7 miliard tranzistorů a u vrcholného čipu M1 Max celých 57 miliard tranzistorů. K zařízení s čipem M1 pak můžete připojit jeden externí monitor, k čipu M1 Pro pak dva externí monitory a M1 Max zvládne až čtyři externí monitory. M1 Pro a M1 Max se pak chlubí ještě mediálním enginem, který zajišťuje hardwarovou akceleraci kodeků H.264, HEVC, ProRes a ProRes RAW, nechybí ani engine pro děkódování a kódování videa. M1 Pro konkrétně nabízí jeden ProRes akcelerátor a M1 Max dva ProRes akcelerátory.

