PlayStation 5 půjde ještě více propojit s iPhonem

Fanoušci konzolí PlayStation 5 budou mít již brzy důvod k radosti. Sony se totiž rozhodlo velmi příjemným způsobem vylepšit jejich doprovodnou aplikaci pro iOS a Android a to konkrétně z hlediska sdílení záznamu obrazovky. Právě to totiž bude nyní mnohem snadnější.

Sony začalo pozvolna uvolňovat pro své mobilní aplikace softwarový update, který umožňuje v nich nastavit konkrétně automatické nahrávání herních snímků do cloudu, přičemž z něj si jej mohou uživatelé jednoduše právě přes mobilní aplikaci stáhnout a uložit do svého iPhonu či Androidu. Samozřejmostí je pak její možnost sdílení přes síť PlayStation Network či jiné klasické sociální sítě. Zkrátka a dobře, příchodem nové možnosti se otevírají dveře daleko pohodlnějšímu sdílení všeho, oč jen budete stát.

We’re gradually rolling out the ability to share your PS5 game captures through PS App in more regions! Americas are first up, with more countries next month. Details: https://t.co/yskER3hn8t pic.twitter.com/8sfrm6PZZj

— PlayStation (@PlayStation) February 23, 2022