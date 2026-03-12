Pronajměte si PlayStation 5 za pár korun měsíčně a zajistěte si tak nekonečné množství herní zábavy!

Komerční sdělení: PlayStation se už dlouhé roky drží mezi nejjistějšími volbami, pokud jde o herní zábavu. Konzole od Sony si totiž postupně vybudovala pověst stroje, který hráčům bez větších kompromisů nabízí přesně to, co od něj očekávají. Plynulé hraní, silné příběhové hry i multiplayerové tituly, u kterých člověk snadno zapomene na čas.
Aktuální generace v podobě PlayStationu 5 navíc posouvá celý zážitek zase o kus dál. Díky vysokému výkonu zvládá moderní hry ve velmi vysoké kvalitě, potěší bleskovým načítáním i detailní grafikou a díky široké nabídce titulů si na ní vybere prakticky každý. Ať už vás baví závodní hry, sportovní série, akční pecky nebo velká dobrodružství, PlayStation má zkrátka z čeho vybírat.
Pro někoho ale může být překážkou pořizovací cena. A právě tady přichází na scénu řešení v podobě pronájmu přes Mobil Pohotovost. PlayStation 5 si zde totiž můžete pronajmout za částku, která odpovídá zhruba dvěma kávám nebo jedné pizze měsíčně. Digitální verze vychází na 199 korun měsíčně, varianta s mechanikou pak na 209 korun, přičemž smlouva je nastavena na čtyři roky.
Po jejich uplynutí konzoli jednoduše vrátíte a můžete přejít na novou generaci. Nemusíte tak řešit prodej staršího zařízení ani přemýšlet nad tím, jak rychle ztrácí na hodnotě. Pokud si tedy chcete dopřát špičkové hraní bez vysoké vstupní investice, může být pronájem PlayStationu 5 překvapivě rozumným řešením.
