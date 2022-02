Facebook okopíruje jednu z nejzajímavějších funkcí Instagramu

Propojení sociálních sítí společnosti Meta bude opět o něco větší. Na druhou stranu je otázkou, zda se nejedná o krok, jak Facebook více zpopularizovat. Modrá sociální síť totiž ztrácí uživatele a nedávno zaznamenala největší propad akcií v historii. Nyní ale už k samotné novince. Facebook globálně spustí funkci Reels. Tedy možnost prohlížet krátká videa o délce maximálně 60 sekund. Není tajemstvím, že funkce byla před lety vypůjčena od TikToku. Meta umístila Reels v roce 2020 do Instagramu a o rok později do Facebooku. Na největší sociální síti byly ale Reels dostupné pouze v USA a pouze několika dalších vybraných zemích. Nyní se rozšíří do více než 150 zemí po celém světě.

„Reels jsou již naším zdaleka nejrychleji rostoucím formátem obsahu a dnes jej zpřístupňujeme všem na Facebooku,“ uvedl v úterý na Facebooku generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg. Meta tento krok obhajuje také tím, že sledování videí tvoří polovinu času strávených uživateli u Facebooku. Jedním dechem bylo taktéž dodáno, že ruku v ruce s globálním uvedením Reels bude rozšířen program vyplácení bonusů. Taktéž bylo řečeno, že budou zavedeny nové způsoby, kde může uživatel Reels natáčet. Bude to například ve funkci Stories. Vítáte příchod funkce Reels na Facebook pozitivně, nebo vám bohatě stačila na Instagramu?