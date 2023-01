Facebook a Instagram dostal pokutu téměř 10 miliard korun

Společnost Meta provozující Facebook a Instagram nezačala letošní rok úplně šťastně. Irský úřad pro ochranu osobních údajů uložil společnosti Meta hned dvě pokuty, a to v celkové výši 390 milionů Euro, což je 9,4 miliardy korun. Pokuty byly uděleny jak sociální síti Facebook, tak i sociální síti Instagram, a to za nedodržování pravidel pro práci s osobními údaji, tedy GDPR. Problém se týká reklamy, kterou sociální sítě i nadále zobrazují personalizované podle toho, o co se uživatel zajímá na internetu, což je v rozporu s GDPR. Společnost Meta s rozhodnutím nesouhlasí a hodlá se proti pokutám odvolat.

Irský DPC je hlavní regulátor ochrany osobních údajů pro EU, což by mohlo mít vliv na celkové podníkání Meta v Evropě. Právě to, že je reklama ovlivněna zájmy uživatelů je totiž také tím, co Metě vydělává miliardy dolarů měsíčně. Meta podle úřadu porušila povinnosti týkající se transparentnosti a vyložila si nesprávně právní výklad týkající se zpracování osobních údajů pro reklamu.

Problém je v tom, že Meta spoléhala historicky na to, že uživatelé souhlasili se zpracováním osobních údajů a na tom stavěla při zobrazování personalizované reklamy. Od momentu, kdy se v EU opíráme o GDPR zahrnula Meta do smluvních podmínek klauzuli, ve které přesně uvádí, že na základě souhlasu se zpracování osobních údajů může Meta ukazovat uživatelům cílenou reklamu. To je však podle DPC špatně. Meta však uvedla ve svém vyjádření, že věří v to, že respektuje GDPR a proto je rozhodnutím zaskočena a hodlá se odvolat jak proti rozsudku, tak proti pokutám.