Spotify začalo prodávat Car Key, službu si díky němu užijete jednoduše i v “hloupých” vozech

Příznivci streamovací hudební služby Spotify mají nyní další důvod k radosti. Stejnojmenná společnost se totiž rozhodla konečně veřejně spustit prodej jejího prvního hardwaru ve formě hudebního “přehrávače” do auta s názvem Car Thing. Má to však háček.

Car Thing představilo Spotify loni v dubnu coby doplněk zejména do “hloupých” aut bez podpory Apple CarPlay či Android Auto. Jedná se ve své podstatě “jen” o displej spárovatelný přes Bluetooth s telefonem uživatele, na kterém je předplaceno Spotify Premium. Tento displej je následně propojen s automobilem pomocí Bluetooth, USB kabelu či AUX, přes který “posílá” do jeho audio soustavy hudbu přebranou z telefonu. Výhodou Car Thing je zejména to, že je konstruován pro připnutí na palubní desku vozu, potažmo do jeho ventilačních mřížek s tím, že díky podpoře dotykového ovládání lze skrze něj přehrávanou hudbu klasickým způsobem ovládat. Fajn je, že se na displeji zobrazují kromě ovládacích prvků i klasické grafiky, na které jsou uživatelé služby zvyklí.

Doposud byl Car Thing dostupný jen přes registrace, jelikož byl de facto stále v určité fázi testování. Nyní se však Spotify konečně rozhodlo pro jeho standardní prodej, přičemž právě v něm je zakopaný pes. Produkt je totiž oficiálně dostupný jen v USA a to za cenu 89,99 dolarů včetně dopravy. A jelikož Spotify na svém oficiálním webu informuje o tom, že je v současnosti produkt dostupný jen pro USA, brousíte-li si na něj zuby, zřejmě vám nezbude nic jiného než si na něj buď počkat, nebo se jej pokusit nakoupit přes virtuální adresy, potažmo eBay a podobné tržnice.