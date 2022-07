Pod pokličkou vývoje Apple Car: Od laxnosti Tima Cooka až po téměř sraženého chodce

Apple Car (Projekt Titan) je nyní asi nejtajemnějším projektem Applu. Ačkoli opravdu nevíme, kdy se tak stane, jednoho dne Apple vůz odhalí. Historie tohoto projektu je dobře zdokumentovaná. Apple chtěl představit svůj první autonomní vůz. Poté se začalo spekulovat, že poskytne „pouze“ autonomní systém napasovaný do vozu nějaké tradiční automobilky. Nyní už je na programu dne zase dodání celého vozu s tím, že v minulém roce probíhaly dokonce i námluvy s automobilkami. Rozhovory ale nedopadly dobře. Projekt je velmi složitý a za dlouhé roky, co na něm Apple pracuje, došlo k mnoha změnám ve vedení. Holt je na místě uznat, že vyrobit auto je něco jiného než ukázat smartphone. Tak či tak doufejme, že Apple třeba přijde s malou revoluci. Ale kdoví.

Laxnost a skepticismus „těch nejvyšších“

O Apple Car se tu a tam objeví nějaká rozsáhlejší zpráva. Novinka od The Information nabízí podrobnější rozhovor o designu vozu, zapojení Jonyho Ivea a skepticismu Craiga Federighiho. Možná poslední zpráva je nejzajímavější, neboť se proslýchá, že Craig Federighi, senior viceprezident softwarového inženýrství společnosti Apple, má k Projektu Titan velmi skeptický přístup. Ačkoli není do vývoje nikterak zapojen, údajně několikrát vyjádřil své obavy ohledně kompetentnosti vedoucích zaměstnanců Projektu Titan. Dále zdroje uvádějí, že Tim Cook sleduje celý projekt pouze zpovzdálí a kanceláře Santa Clara v Kalifornii navštěvuje jen zřídka. Někteří zaměstnanci mají tvrdit, že Cookův laxní přístup k tomuto velkému projektu je chybou. Má mu být taktéž vyčítáno, že není stále schopen vyjednat dohodu s automobilkou, která by Apple Car měla vyrábět.

Zaměstnanci rovněž měli být údajně nejvíce spokojeni, coby se šéfem, s Dougem Fieldem, jenž projekt převzal v roce 2018 od Boba Mansfielda. Bohužel jej ale v září loňského roku zlákal Ford. Právě období pod Fieldem mělo být pro Projekt Titan tím nejlepším a udělal se největší kus práce. V současné době projekt vede Kevin Lynch a má momentálně se svými podřízenými probírat, jak auto zamaskovat, aby už v příštím roce mohly na silnice vyjet prototypy na pořádné testy (v současné době je systém Applu testován na upravených SUV od Lexusu). Do projektu je zapojen také bývalý hlavní designér Applu Jony Ive, a to prostřednictvím své firmy LoveFrom. Ive měl Applu údajně sdělit, že při navrhování designu by se měli opřít o „podivnost“ a nesnažit se za každou cenu skrývat senzory. Současný design vozu má údajně obsahovat čtveřici sedadel nasměrovaných dovnitř, aby cestující mohli spolu pohodlně vést konverzaci. Střecha má být pak zakřivená jako u Volkswagena „Brouka“.

Již se testuje

Designéři mají při navrhování interiéru taktéž experimentovat s kufrem, jenž by se mohl údajně automaticky zvedat a snižovat tak, aby přístup k úložnému prostoru byl co nejsnazší. Diskutuje se také o velkých obrazovkách a návrzích interiéru, který by cestujícím umožnil sklopit sedadla a spát. Apple údajně taktéž doufá, že dostane výjimku od Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu k odstranění volantu, a také na brzdy, které se budou plně spoléhat jen a pouze na samořídící technologie. Tim Cook už měl údajně být v jednom z testovacích vozidel na projížďce a vše proběhlo v pořádku. Pracovníci taktéž měli poslat v minulém roce několik „lexusových“ prototypů na 40 mílovou cestu přes Montanu, které byly sledovány drony. Cesta měla být z Bozemanu do lyžařského střediska Big Sky. Drony pořizovaly záběry, jež byly následně ukázány Timu Cookovi.

„Běžecký“ incident

Bylo by bláhové si myslet, že vše jde jako po másle. Začátkem tohoto roku jedno z testovacích vozidel málem narazilo do běžce, a to při rychlosti 25 km/h. Software vozu zprvu identifikoval běžce jako nehybný objekt, poté jej překategorizoval na nehybnou osobu, a nakonec jako pohybujícího se chodce. Tak či onak, i když vůz svou dráhu změnil, řidič musel převzít řízení a dupnout na brzdy. Auto od chodce zastavilo údajně jen pár stop a dle testů by do chodce téměř jistě narazilo. Je tedy jasné, že ve finále ještě projekt ani zdaleka není. O to zajímavější je proto odhadovaný termín jeho představení. Analytici se totiž shodují, že Apple představí svůj vůz v roce 2025, což ve výsledku až tak vzdálený termín není. No uvidíme.