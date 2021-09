Tým vyvíjející Apple Car opouští další vedoucí pracovník, odchází do Fordu

Pracovní tým, který má ve společnosti Apple na starost vývoj budoucího Apple Car, bude chudší o jednoho z členů svého vedení. Jedná se jmenovitě o Douga Fielda. Doug Field působil ve společnosti Apple na pozici viceprezidenta pro speciální projekty, kde měl na starost právě práci na budoucím autonomním elektromobilu. Field se rozhodl, že práci na Apple Car opustí kvůli nové pozici v automobilce Ford. Ta tuto novinku oficiálně oznámila tento týden.

Než nastoupil do společnosti Apple, střídal Doug Field po dobu několika let řadu různých firem. Mezi zaměstnance cupertinské společnosti, kteří mají na starost projekt Apple Car, se přidal v roce 2018, kdy se na vedení vývoje jablečného autonomního elektromobilu podílel mimo jiné také s Bobem Mansfieldem a Johnem Giannandreou. Svět automobilového průmyslu nebyl Dougu Fieldovi rozhodně cizí. V minulosti působil Field například ve společnosti Tesla Elona Muska, kde kromě jiného dohlížel například na výrobu Tesly Model 3.

Před svým nástupem do automobilky Tesla pracoval Doug Field v Applu na pozici viceprezidenta pro hardwarové inženýrství Macu – nyní je to tedy podruhé, co Field opouští jablečnou společnost. Ani ve Fordu nebude pracovat poprvé, právě zde začala jeho kariéra vývojového inženýra. V minulosti působil Doug Field například ve společnostech Johnson & Johnson, DEKA nebo třeba Segway. V automobilce Ford bude Doug Field zastávat pozici šéfa pokročilých technologií, na starost bude mít umělou inteligenci, hardware a software. V tuto chvíli si asi nikdo netroufne odhadnout, v jak velké míře ovlivní Fieldův odchod proces vývoje Apple Car. Příslušný projekt se téměř od svého počátku potýká s častými problémy a změnami ve vedení, a může se stát, že jeho finální realizace bude opět odložena.