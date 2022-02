Kdy je správný čas na pronájem hardwaru aneb proč nezatěžovat cashflow firmy nákupem

Moderní technologie se raketovým tempem posouvají kupředu, kvůli čemuž se prakticky každoročně zvyšují nároky na technické vybavení. Firmy a podnikatelé to z tohoto důvodu nemají zrovna nejjednodušší, jelikož musí držet s dobou a mít k dispozici dostačující hardware, bez kterého se zkrátka neobejdou. Na druhou stranu se ale nákupem vybavení extrémně zatěžuje jejich cashflow. Právě to pak může bránit v rozvoji firmy, jelikož chybí peníze, které by se dalo investovat úplně jinam. Jako jedno z řešení se jeví dlouhodobý pronájem hardwaru. Každému ale tento způsob nemusí vyhovovat.

Může šetřit nervy i peníze

Pronájem hardwaru dokáže firmám a podnikatelům znatelně ulehčit práci. Tímto způsobem si totiž zajistí, že bude mít vždy k dispozici aktuální zařízení jako notebooky, počítače, telefony, tablety a další. Zároveň když zohledníme životní cyklus dnešních technologií, které se musí už co dva až tři roky obměňovat, vyjde nám pronájem i jako ekonomicky výhodnější varianta. Opadají tak i veškeré problémy a povinnosti spojené s vlastněním – pronajaté zařízení totiž ihned obdržíte a po určité době jen vyměníte za novější model, aniž byste museli ztrácet čas s řešením, co se starým hardwarem vlastně uděláte.

Ještě dnes je ale častější, že lidé raději daný hardware přímo vlastní. To je ostatně pochopitelné třeba u samostatných podnikatelů, kteří si vystačí kupříkladu s jedním dostatečně výkonným laptopem na práci i zábavu. Zase na druhou stranu si mohou formou pronájmu pořídit pracovní tablet, případně se zbavit otravných starostí. U firem je však situace diametrálně odlišná. Jak už bylo naznačeno výše, nákupem vhodných počítačů například pro celé oddělení se extrémně zatěžuje cashflow celé společnosti, kvůli čemuž se tento přístup v drtivé většině případů nevyplatí. Pronájem hardwaru představuje nesmírně jednoduchý způsob, jak flexibilně obměňovat hardware a doslova držet krok s dobou.

Jak na pronájem hardwaru

Na našem trhu se na pronájem hardwaru specializuje firma Rentalit. Ta nabízí již zmiňované flexibilní řešení pro firmy i jednotlivce, kteří se tak nemusí zatěžovat nákupem zařízení či jejich financováním. Celý proces navíc funguje nesmírně jednoduše a umožní vám v okamžiku přejít na tento způsob. Jednoduše si jen z e-shopu vyberete produkty, o jejíchž pronájem máte zájem a následně si je už jen necháte doručit domů či do kanceláře. V ceně je také zahrnuto pojištění proti poškození a krádeži, záruční opravy a servis nebo poskytnutí náhradního zařízení.

Potěšit dokáže i důraz na ekologii. Rentalit totiž dokáže starý hardware zrepasovat a vrátit do oběhu, kde může ještě někomu posloužit, anebo jej přímo ekologicky zlikvidovat. Aniž byste nad touto otázkou museli jakkoliv ztrácet čas.

Služby Rentalit naleznete zde