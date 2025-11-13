iPhone 17 Pro za 749 Kč? Mobil Pohotovost spouští levný pronájem nových iPhonů a PlayStationů

Komerční sdělení: iPhone 17 Pro je skladem a rovnou za cenu, která tu ještě nebyla. Mobil Pohotovost zařadila nové iPhony do pronájmu a ceny nasadila extrémně nízko. iPhone 17 Pro vychází jen na 749 Kč měsíčně – za dva roky pronájmu tak za něj dáte téměř polovinu běžné ceny. Extrémně výhodný je teď i pronájem MacBooků, iPadů a nově také PlayStationů 5.
iPhone 17 Pro za nejnižší cenu
iPhone 17 Pro je vůbec prvním iPhonem z nové generace, který si můžete pronajmout skrze službu Cashtec Upgrade od Mobil Pohotovosti. A co víc, cena pronájmu je nastavena rekordně nízko – pouze 749 Kč měsíčně. Pronájem je na dva roky a telefon vás tak ve výsledku vyjde jen na 17 976 Kč, což je oproti běžné prodejce 33 tisíc jen něco málo přes polovinu.
Měsíční ceny pronájmu:
- iPhone 17 Pro za 749 Kč
- iPhone 17 Pro Max za 799 Kč
Pronájem má ve srovnání s klasickou koupí několik výhod – v ceně jsou zahrnuty záruční opravy a po dobu případného servisu vám Mobil Pohotovost zapůjčí náhradní iPhone zdarma. Proces zřízení pronájmu zabere jen pár minut a je kompletně online. A co se stane na konci pronájmu? Vezmete si nový model a starý jednoduše vrátíte, přičemž s běžným opotřebením se počítá.
MacBook za polovinu, PlayStation za 199 Kč
Nejvhodnější je teď i pronájem MacBooků a iPadů a ceny jsou nejnižší, co kdy byly. Pronájem je na 3 roky a po celou dobu jsou zařízení kryta zárukou. Obzvlášť skvěle vychází oblíbený MacBook Air M4, který při ceně 399 Kč měsíčněvyjde za tři roky pronájmu doslova jen na polovinu běžné ceny.
Pronajmout si můžete i vůbec nejoblíbenější tablet od Applu – iPad 11 je za pouhých 159 Kč měsíčně tím nejlevnějším kouskem, který můžete pořídit za měsíční předplatné. Pronajmout si můžete také iPad Pro 11 nebo úplně nový MacBook Pro M5.
Úplnou novinkou je pak pronájem PlayStationů. Jeho obrovská výhoda spočívá v tom, že po celé čtyři roky je konzole chráněna zárukou. Pronájem PlayStationu 5 vychází na pouhých 199 Kč měsíčně. Vrcholný PlayStation 5 Pro pak můžete mít za 359 Kč měsíčně.