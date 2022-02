Blíží se další velký update do extrémně výdělečného Genshin Impactu

Genshin Impact dorazil na scénu mobilního gamingu v roce 2020 rázným krokem. Hra, o které většina hráčů před vydáním tvrdla, že jde jen o pouhou kopii The Legend of Zelda: Breath of the Wild, si našla miliony věrných fanoušků a i v současnosti stále patří k nejlépe vydělávajícím hrám napříč platformami. Projekt čínských vývojářů ze studia Mihoyo si navíc nemůže stěžovat na nedostatek nového obsahu. Vývojáři tvrdě pracují na tom, aby hráči neopouštěli hru kvůli absenci nových výzev. Přibližně každé dva měsíce se tak Genshin Impact dočká nové velké aktualizace. Nyní si můžete předběžně stáhnout update, který hru aktualizuje na verzi 2.5.

Další velkou aktualizaci nazvali vývojáři When the Sakura Bloom. Opadávající květy sakur budou dělat společnost novinkám, které přísně navazují na předchozí aktualizaci Fleeting Colors in Flight. Na rozdíl od předchozího přídavku sice When the Sakura Bloom nepředstavují zcela nové regiony k objevování, přidávají ovšem jiné novinky. Největším lákadlem je nová postava, pětihvězdičková Yae Miko, používající elektrickou magii. When the Sakura Bloom dále obsahuje řadu nových questů, nové druhy nepřátel a hlavně i pokračování hlavní příběhové linky. Rozšíření si můžete ve hře předběžně stáhnout již nyní. V paměti vám zabere přibližně 2,8 gigabajtu. Pokud jste ještě Genshin Impact nevyzkoušeli, můžete si ho zdarma stáhnout z App Storu.